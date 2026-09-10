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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"منع إقالة سيموني إنزاجي".. الاتهام الأول ضد نواف التمياط بعد انضمامه لإدارة الهلال والرد جاء سريعًا!

الهلال
سيموني إنزاجي
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

انضم نواف التمياط، أسطورة عملاق جدة الهلال ومنتخب السعودية، إلى مجلس إدارة الزعيم بشكلٍ رسمي؛ وذلك بعد استحواذ الأمير الوليد بن طلال، على 70% من أسهم النادي.

لكن لم تمر سوى ساعات قليلة، على انضمام التمياط إلى مجلس إدارة الهلال؛ حتى بدأت الاتهامات تطارده، بسبب المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

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  • imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed

    اتهامات تطال نواف التمياط بسبب سيموني إنزاجي

    وفي هذا السياق.. وجّه قطاع جماهيري كبير، اتهامات إلى الأسطورة نواف التمياط؛ بالوقوف ضد "إقالة" الإيطالي سيموني إنزاجي، من القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال.

    وحسب هذه المزاعم، طالب التمياط بالإبقاء على إنزاجي كمدير فني للفريق الهلالي؛ وذلك بالتزامن مع مباشرة عمله قبل 8 أيام، ومن ثم إعلان انضمامه إلى مجلس إدارة النادي رسميًا اليوم.

    وأشاد هذا القطاع الجماهيري بالتمياط، كلاعب أسطوري في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي؛ مع التأكيد على أن ليس كل نجم كبير، يصلح كمدرب أو إداري.

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  • حقيقة منع نواف التمياط "إقالة" سيموني إنزاجي

    هُنا.. تدخل الصحفي الرياضي سيف السيف، المقرب من عملاق الرياض الهلال؛ لكشف حقيقة وقوف الأسطورة وعضو مجلس الإدارة الحالي نواف التمياط، ضد إقالة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    السيف نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كل الأنباء والأحاديث التي تتردد؛ بشأن طلب التمياط الإبقاء على إنزاجي، كمدير فني لفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وكتب السيف؛ بخصوص ذلك: "غير صحيح.. التمياط لم يكن له أي دور في بقاء إنزاجي".

  • imago-sport-1081067216.jpgAbdullah Ahmed

    سيموني إنزاجي.. بداية رائعة ثم انتقادات عنيفة للغاية

    المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يواجه انتقادات عنيفة للغاية؛ وذلك منذ تولى القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال، صيف 2025.

    وبدأ إنزاجي مسيرته مع الهلال، بشكلٍ أكثر من رائع؛ عندما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم 2025 بـ"النظام الجديد"، وبنتائج تاريخية لا تنسى.

    من هذه النتائج؛ التعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.

    لكن بعد ذلك؛ خسر الزعيم الهلالي لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية، لتبدأ الانتقادات تطال إنزاجي وجهازه المعاون.

    واكتفى "هلال إنزاجي" بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وسط أداء سيئ للغاية.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    بسبب نيوم.. الهجوم يتجدد على سيموني إنزاجي

    ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بدأ عملاق الرياض الهلال تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بشكلٍ رائع للغاية.

    وحقق الهلال 5 انتصارات متتالية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مع التأهُل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكلٍ رسمي.

    وبدأ الجميع يشاهد تحسن أداء "هلال إنزاجي"، في بداية الموسم الحالي؛ مع تسجيل الكثير من الأهداف، في مبارياته.

    إلا أنه جاءت الخسارة (0-2) ضد نادي نيوم، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري؛ لتعود الانتقادات العنيفة ضد إنزاجي، مع مطالبات بإقالته.

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