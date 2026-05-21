إلى كريم بنزيما "الغاضب من إنزاجي".. هل ما زلت تشعر بـ"الراحة" مع الهلال عكس الاتحاد!

"أشعر بالراحة أكثر في الهلال"؛ هكذا كانت كلمات النجم الفرنسي كريم بنزيما الأولى، بعد انضمامه إلى عملاق الرياض في الميركاتو الشتوي الماضي.

هُنا أساسًا.. أراد بنزيما إيصال رسالة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ حيث كان قد دخل في مشاكل مع مجلس الإدارة وعدد من زملائه اللاعبين، في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

لكن بعد 4 أشهر من ترك العميد الاتحادي، والانضمام إلى الزعيم الهلالي؛ يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، بل قد تزداد تعقيدًا.

نعم.. بنزيما يعيش أيامًا متوترة في الهلال؛ سواء من الناحية البدنية والفنية، أو حتى في علاقته مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي والجماهير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، ملامح مُعاناة كريم بنزيما في الهلال؛ وذلك بعد تصريح "الراحة" الشهير، الذي أراد به كيد الاتحاد..