إنزاجي يرفض المنطق ضد الفيحاء .. موجة غضب جديدة ضد مدرب الهلال بسبب نونيز وماركوس ليوناردو!

فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".