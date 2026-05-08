إنزاجي بطلًا: الهلال خدعنا وخاض نهائي الكأس ضد الخلود بـ"12 لاعبًا".. وعلى سالم الدوسري التفكير في "عرض" الوليد بن طلال

لم تكن ليلة "الإنماء"، مجرد منصة تتويج اعتادها الهلاليون؛ بل أشبه بفض اشتباك مؤقت بين جماهير لا ترضى بغير الهيمنة، ومدرب يرى في الكأس "صك غفران" لمرحلة من التخبط.

نعم.. الهلال توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود، في المباراة النهائية.

وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة.

وبينما خرجت الجماهير الهلالية من النهائي، بمشاعر مختلطة بين الفرحة باللقب والقلق من أداء بعض نجومهم؛ ها هو المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يعتبر أكبر الفائزين.

إنزاجي دخل نهائي الكأس، وهو يسير على حبلٍ مشدود، تحت وطأة انتقادات حادة طالت قناعاته الفنية؛ ولكنه حقق هدفه الرئيس بعيدًا عن المستوى، بالتتويج بأول ألقابه مع الزعيم.

والآن.. سيركز المدير الفني الإيطالي على التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لعل وعسى ترضى عنه الجماهير، ويبدأ العمل على تحسين الأداء في الموسم القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين..