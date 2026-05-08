إنزاجي بطلًا: الهلال خدعنا وخاض نهائي الكأس ضد الخلود بـ"12 لاعبًا".. وعلى سالم الدوسري التفكير في "عرض" الوليد بن طلال

شكرًا للخلود مفاجأة الكأس..

لم تكن ليلة "الإنماء"، مجرد منصة تتويج اعتادها الهلاليون؛ بل أشبه بفض اشتباك مؤقت بين جماهير لا ترضى بغير الهيمنة، ومدرب يرى في الكأس "صك غفران" لمرحلة من التخبط.

نعم.. الهلال توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود، في المباراة النهائية.

وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة.

وبينما خرجت الجماهير الهلالية من النهائي، بمشاعر مختلطة بين الفرحة باللقب والقلق من أداء بعض نجومهم؛ ها هو المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يعتبر أكبر الفائزين.

إنزاجي دخل نهائي الكأس، وهو يسير على حبلٍ مشدود، تحت وطأة انتقادات حادة طالت قناعاته الفنية؛ ولكنه حقق هدفه الرئيس بعيدًا عن المستوى، بالتتويج بأول ألقابه مع الزعيم.

والآن.. سيركز المدير الفني الإيطالي على التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لعل وعسى ترضى عنه الجماهير، ويبدأ العمل على تحسين الأداء في الموسم القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين..

    الهلال خدعنا وخاض نهائي الكأس بـ"12 لاعبًا"

    دائمًا ما نسمع في عالم الساحرة المستديرة، أن الجمهور هو "اللاعب رقم 12"؛ إلا أن عشاق عملاق الرياض الهلال أثبتوا بما لا يدع مجالًا للشك، أنهم "اللاعب رقم 1" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    جمهور الهلال قدّم "ملحمة" فوق أرضية ملعب "الإنماء"، الذي احتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ضد نادي الخلود؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التشجيع بكل روعة ورقي؛ حتى مع تأخُر الهلال في النتيجة.

    * ثانيًا: "التيفو" الذي تم رفعه في الدقيقة 30؛ والذي حمل الكثير من المعاني.

    وحمل التيفو الهلالي، بمدرجات ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ كلمة "الوعد"، مع صورة شخصية "ديكستر مورجان" الشهيرة.

    وشخصية مورجان الدرامية الشهيرة، عبارة عن قاتل يعمل لدى شرطة ميامي؛ ولكنه يتعلّم "دستور أخلاقي صارم"، ليقوم بالتخلص من المجرمين فقط.

    المهم وبدون التطرق كثيرًا إلى هذه الشخصية؛ فـ"الملحمة" التي قدّمها الجمهور الهلالي في النهائي، هي من قادت نجوم الفريق الأزرق للانتفاضة.

    نجوم الهلال الذين بدأوا المباراة بشكلٍ كارثي، وأداء سيئ للغاية؛ انتفضوا بعد هذه "الملحمة الجماهيرية"، ليبدعوا في آخر ربع ساعة من الشوط الأول مع تسجيل هدفين.

    قلب بن هاربورج انكسر الآن يا الخلود!

    قبل أقل من يومين.. قام الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود؛ بممازحة الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة عملاق الرياض الهلال.

    هاربورج نشر صورة ابن سعد، وهو يتوجه من الرياض إلى جدة، حيث مكان إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ وذلك بطائرة خاصة.

    بينما نشر مالك الخلود، صورة شخصية له وهو يسافر إلى جدة، عبر "الدرجة السياحية".

    وكتب هاربورج تعليقًا على ذلك، مع رمز القلب المكسور: "ناس طائرة خاصة.. وناس درجة سياحية".

    ويبدو أن ممازحة القلب المكسور، تحوّلت إلى حقيقة على أرض الواقع الآن؛ وذلك بخسارة الخلود لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال.

    وكل المعطيات كانت تؤكد أن الزعيم الهلالي، هو من سيفوز في هذا النهائي؛ إلا أن النصف ساعة الأولى ربما خدعت هاربورج، على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف التقدم المبكر.

    * ثانيًا: تهديد مرمى الهلال أكثر من مرة.

    * ثالثًا: منع خطورة الهلال بنسبة كبيرة للغاية.

    وهذه البداية جعلت التوقعات تتصاعد؛ بإمكانية تحقيق الخلود المفاجأة الكبرى، والتتويج باللقب.

    إلا أن الهلال عاد بقوة كبيرة، بعد الـ30 دقيقة الأولى؛ ليقلب النتيجة ويتوّج بأغلى الكؤوس، كاسرًا بذلك قلب هاربورج وجميع من انتظروا المفاجأة.

    الهلال يستعيد أفضل نسخة من نجميه قبل ديربي النصر

    الآن.. لنتطرق إلى بعض العناصر الرئيسية؛ التي قادت عملاق الرياض الهلال للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، على حساب نادي الخلود.

    بعيدًا عن الأمور التكتيكية، يدين الزعيم الهلالي بالفضل في هذا التتويج، إلى لاعبين اثنين أكثر من غيرهما؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.

    * ثانيًا: متوسط الميدان ناصر الدوسري.

    ونحن لا نقول ذلك، لأن ناصر وتيو سجلا هدفي الهلال في النهائي؛ بل بسبب ما قدّماه فوق أرضية المستطيل الأخضر، طوال الـ90 دقيقة.

    وأساسًا.. من ضمن أسباب تراجع الهلال في فترات طويلة من الموسم الحالي، هو الأداء غير الجيد من تيو؛ إلا أن هذا الظهير الفرنسي الطائر عندما استعاد مستواه مؤخرًا، أصبح العنصر الرئيس في انتصارات الزعيم.

    أما ناصر فهو استعاد بعض من مستواه المبهر؛ الذي قدّمه مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    ولم يكتفِ ناصر بذلك، بل سجل هدفًا بتسديدة صاروخية؛ ذكرتنا ولو جزئيًا بلوحته الفنية ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

    وقتها.. سجل متوسط ميدان الهلال أسرع هدف في النهائيات الآسيوية؛ ليقود فريقه إلى آخر لقب حتى الآن، في دوري الأبطال.

    وبالطبع.. استعادة هذا الثنائي لأفضل مستوايتيهما، قبل ديربي النصر الحاسم، في الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ هو أفضل ما يُمكن أن يحدث للزعيم الهلالي، في هذا الوقت.

    على سالم الدوسري التفكير في عرض ابن طلال.. وانتبه يا بنزيما!

    خيرًا.. يجب الوقوف كثيرًا عند القائد سالم الدوسري والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ثنائي عملاق الرياض الهلال؛ وذلك خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد نادي الخلود.

    سابقًا.. كان لا يُمكن أن يمر نهائي للهلال، إلا ويترك سالم بصمته؛ سواء بالأداء الفني، أو حتى بالمساهمات الفنية "تسجيل أو صناعة".

    لكن ضد الخلود في نهائي الكأس 2025-2026، كان سالم "حاضرًا غائبًا"؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل: "هل حان وقت التفكير في عرض الأمير الوليد بن طلال؟!".

    وفي وقتٍ سابق.. نقل مصدر هلالي في تصريحات لموقع "365Scores"، أن ابن طلال - المالك الجديد للنادي -؛ ترك الحرية لسالم، من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول.

    الحرية تتمثّل في تمديد عقده مع الفريق الأول؛ أو تولي منصبًا إداريًا في الهلال، حال قرر الاعتزال.

    وبما أن مستوى سالم بدأ في التراجع بشكلٍ مرعب، في الموسم الرياضي الحالي؛ فربما يجب التفكير في عرض ابن طلال بتولي منصبًا إداريًا، مع نهاية عقده في يونيو 2027.

    أما بالنسبة لبنزيما؛ فهو مثل سالم في نهائي الكأس ضد الخلود، حيث كان بمثابة "الحاضر الغائب".

    لكن يُحسب للمهاجم الفرنسي أنه كان له بعض المساهمات الدفاعية، خلال مجريات الشوط الأول، بالرغم من وصوله إلى سن الـ38.

    إلا أن هذا الأمر ليس كافيًا أبدًا؛ حيث يجب على بنزيما أن يُراجع حساباته، إذا أراد الحفاظ على مكانته في الهلال.

