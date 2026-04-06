وسط سخرية نصراوية وشكوى أهلاوية .. 172 مليون يورو تفتح النار على إنزاجي!

وفي هذا الجانب، استعرض الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، قائمة بأكثر الأندية إنفاقًا على شراء العقود، خلال الموسم الرياضي 2025-2026، سواءً في الفترتين الصيفية أو الشتوية.

وبفارق كبير، جاء الهلال في صدارة أندية دوري روشن السعودي، الأكثر إنفاقًا على شراء العقود، بقيمة 172 مليون يورو، فيما جاء القادسية في الوصافة بـ133 مليون، ثم الاتحاد بـ122 مليون، ونيوم، الصاعد حديثًا، بـ114 مليون، ثم النصر بـ105 مليون.

وكان الهلال قد أبرم 13 صفقة جديدة، خلال فترتي انتقالات، مع الإشارة إلى تكفل الأمير الوليد بن طلال، بالصفقات السبع في الفترة الشتوية.

* الفترة الصيفية: علي لاجامي، عبد الكريم دارسي، تيو هيرنانديز، داروين نونيز، يوسف أكتشيشيك، ماتيو باتوييه.

* الفترة الشتوية: بابلو ماري، سلطان مندش، مراد هوساوي، ريان الدوسري، محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما.

هذا الأمر فتح باب النقاش، حول سبب تراجع الهلال في دوري روشن السعودي، رغم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 27 جولة، إلا أنه ثالث أكثر فريق تعادلًا في المسابقة، بثمانية تعادلات، جعلته في وصافة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر.

هنا، علق المدرب الوطني خالد العطوي، بقوله إن إدارة الهلال لم تقصر في تلبية احتياجات الفريق، ولكن اختيارات المدير الفني سيموني إنزاجي، كانت خاطئة، مستشهدًا بعدم التعاقد مع ظهير أيمن، رغم كونه أكثر المراكز التي يحتاج إليها الفريق، بعد إعارة جواو كانسيلو وقبله رحيل سعود عبد الحميد، مضيفًا أن الإيطالي يتحمل مسؤولية هذا التراجع.