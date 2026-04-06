في إنجلترا، يتحدثون عن الميركاتو "الضخم" الذي أجراه ليفربول، في الصيف الماضي، الذي تجاوز الـ500 مليون يورو، والحصيلة موسم كارثي مع المدرب الهولندي آرني سلوت، ويبدو أن الهلال يسير أيضًا في ذلك الاتجاه.
وسط سخرية نصراوية وشكوى أهلاوية .. 172 مليون يورو تفتح النار على إنزاجي!
الهلال الأكثر إنفاقًا
وفي هذا الجانب، استعرض الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، قائمة بأكثر الأندية إنفاقًا على شراء العقود، خلال الموسم الرياضي 2025-2026، سواءً في الفترتين الصيفية أو الشتوية.
وبفارق كبير، جاء الهلال في صدارة أندية دوري روشن السعودي، الأكثر إنفاقًا على شراء العقود، بقيمة 172 مليون يورو، فيما جاء القادسية في الوصافة بـ133 مليون، ثم الاتحاد بـ122 مليون، ونيوم، الصاعد حديثًا، بـ114 مليون، ثم النصر بـ105 مليون.
وكان الهلال قد أبرم 13 صفقة جديدة، خلال فترتي انتقالات، مع الإشارة إلى تكفل الأمير الوليد بن طلال، بالصفقات السبع في الفترة الشتوية.
* الفترة الصيفية: علي لاجامي، عبد الكريم دارسي، تيو هيرنانديز، داروين نونيز، يوسف أكتشيشيك، ماتيو باتوييه.
* الفترة الشتوية: بابلو ماري، سلطان مندش، مراد هوساوي، ريان الدوسري، محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما.
هذا الأمر فتح باب النقاش، حول سبب تراجع الهلال في دوري روشن السعودي، رغم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 27 جولة، إلا أنه ثالث أكثر فريق تعادلًا في المسابقة، بثمانية تعادلات، جعلته في وصافة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر.
هنا، علق المدرب الوطني خالد العطوي، بقوله إن إدارة الهلال لم تقصر في تلبية احتياجات الفريق، ولكن اختيارات المدير الفني سيموني إنزاجي، كانت خاطئة، مستشهدًا بعدم التعاقد مع ظهير أيمن، رغم كونه أكثر المراكز التي يحتاج إليها الفريق، بعد إعارة جواو كانسيلو وقبله رحيل سعود عبد الحميد، مضيفًا أن الإيطالي يتحمل مسؤولية هذا التراجع.
اعتراض أهلاوي
وأسفر استعراض تلك القائمة، خروج عدة أصوات، مؤيدة للنادي الأهلي، للاعتراض على عدم التواجد بين الـ(توب 5)، حول الأكثر إنفاقًا على الصفقات هذا الموسم، في إشارة إلى عدم حصول الراقي على الدعم الذي يستحقه.
عدم تواجد الأهلي في قائمة الخمسة الأوائل، فتح باب للنقاش حول "مظلومية" النادي فيما يتعلق بدعمه، علمًا بأن الراقي أبرم صفقة واحدة في الشتوية، بضم ريكاردو ماتياس، فيما ضم 7 صفقات في الفترة الصيفية، بين "فالنتين أتانجانا، ماتيو جونسالفس، إنزو ميلوت، عبد الإله الخيبري، محمد عبد الرحمن، صالح أبو الشامات، زكريا هوساوي".
رقم هلالي مرعب وسخرية نصراوية
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الشنيف استعرض قائمة إنفاقات أندية دوري روشن، على شراء العقود، منذ بداية المشروع السعودي، وثورة التعاقدات التاريخية في 2023.
وذكر الشنيف بأن الهلال أيضًا يأتي في صدارة القائمة، بعدما أنفق بالإجمالي 651 مليون يورو، فيما جاء النصر في الوصافة بـ409.84 مليون.
وجاء الاتحاد في المركز الثالث بإنفاق 382.68 مليون يورو، ثم الأهلي بـ380.53 مليون، والقادسية بـ222.72 مليون، استنادًا إلى موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
هذا الأمر كان له أثر كبير، فيما حملت تعليقات طابع "السخرية"؛ في ظل إعلان "حجم" إنفاقات الهلال، بالتزامن مع أنباء قرار لجنة الرقابة المالية في الرابطة، بوضع نادي النصر تحت "الرقابة النشطة"، بسبب أزماته الاقتصادية.
ويواجه إنزاجي، المدير الفني للهلال، انتقادات لاذعة، بشأن أداء الفريق، بعد تعادله مع التعاون، بهدفين لمثلهما، في لقاء الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الزعيم قبل اللقاء.
صراع الدوري والآسيوية
ومع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن دوري روشن السعودي يشهد صراعًا شرسًا على اللقب، في مراكزه الأربعة الأولى..
* النصر: الأول بـ70 نقطة.
* الهلال: الثاني بـ65 نقطة.
* الأهلي: الثالث بـ65 نقطة.
* القادسية: الرابع بـ60 نقطة.
ويعد القادسية هو الفريق الوحيد بين رباعي المقدمة الذي لا ينافس على لقب قاري، فيما يتواجد الاتحاد، الذي ينافس على دوري النخبة، في المركز السادس بـ45 نقطة، بينما يحتل الشباب، المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج، المركز الثاني عشر بـ30 نقطة.
في المقابل، يتنافس الأهلي والهلال والاتحاد، على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مع دخول مرحلة التجمع في جدة، خلال شهر إبريل، من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية، فيما يستعد النصر لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بحثًا عن أمل بلوغ النهائي الذي سيقام في الأول بارك، حال تأهل رفاق رونالدو.