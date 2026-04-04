"سيلعب على كرسي متحرك!" - هاري كين يُطلب منه أن يكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد، بينما يقدم جوشوا كيميش وفينسنت كومباني آخر المستجدات بشأن مهاجم بايرن المصاب
هدف واضح في ملعب البرنابيو
بعد أن غاب كين - الذي سجل 48 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم - عن فوز بايرن 3-2 على فرايبورغ بسبب مشاكل في الكاحل، تتجه الأنظار الآن إلى مباراة الذهاب المرتقبة في البطولة الأوروبية ضد ريال مدريد. ويعمل الجهاز الطبي في ميونيخ تحت ضغط كبير لإعادة قائد منتخب إنجلترا إلى لياقته في الوقت المناسب استعداداً للمباراة الكبرى ليلة الثلاثاء.
وأعطى المدير الرياضي ماكس إيبرل لمحة عن عملية التعافي الحالية للمهاجم بعد الفوز في بريسغاو، في حديثه إلى قناة سكاي ألمانيا. "يعمل أخصائيو العلاج الطبيعي على ذلك. إنه موجود باستمرار في المركز ويتلقى العلاج. نعتقد أن الأمر سينجح"، أوضح إيبرل بأمل.
ادعاء كيميش الغريب بشأن الكرسي المتحرك
أبدى زميله جوشوا كيميش ثقة كبيرة فيما يتعلق بوضع كين. لا يستطيع قائد المنتخب الألماني أن يتخيل مباراة ربع النهائي بدون الهداف الذي حطم الأرقام القياسية، واستخدم كيميش استعارة قوية للتأكيد على أهمية اللاعب الإنجليزي. وقال كيميش بحماس: «سيلعب حتى لو كان على كرسي متحرك»، مضيفًا: «أتوقع أن يكون جاهزًا على أرض الملعب يوم الثلاثاء».
يعكس هذا الموقف الروح السائدة داخل الفريق، الذي يسافر إلى إسبانيا بزخم كبير بعد العودة القوية في فرايبورغ. على الرغم من تأخره 0-2، قلب فريق ميونيخ المباراة لصالحه يوم السبت - وهو فوز يضعه متقدماً بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني ويقربه بشكل كبير من حسم لقب الدوري الألماني.
يعتمد كومباني على حدسه
كما ينظر المدرب فينسنت كومباني، الذي قرر في البداية إراحة لاعبين أساسيين مثل مايكل أوليز وكونراد لايمر ودايوت أوبامكانو خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى الوضع بتفاؤل. ويثق المدرب في قدرة مهاجمه على التحمل. وقال البلجيكي في تصريح رسمي: "لديّ شعور داخلي بأنه سيكون جاهزًا".
ولكي لا يتعرضوا لمزيد من المخاطر قبل مباراة مدريد، لم يشارك جمال موسيالا وألفونسو ديفيز، اللذان غابا مؤخرًا، إلا في الشوط الثاني من مباراة فرايبورغ.
هل سيستفيد بايرن من تعثر ريال مدريد؟
في حين يتوجه بايرن إلى هذه الرحلة حاملاً فوزاً في جعبته على الرغم من المخاوف بشأن كين، فإن المباراة التحضيرية لريال مدريد لم تكن مثالية على الإطلاق. فقد تعرض ريال مدريد للهزيمة على يد مايوركا، الأمر الذي يزيد من الضغط على فريق ألفارو أربيلوا أمام جماهيره في ملعب البرنابيو.