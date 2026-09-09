هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

من سخرية المعلق إلى إنقاذ سيلتك.. سيناريو مثير رسمه القدر لهيثم حسن ضد سانت جونستون في "17 ثانية" فقط!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك
سانت جونستون ضد سيلتيك
سانت جونستون
الدوري الإسكتلندي الممتاز

ماذا قدّم هيثم حسن ضد سانت جونستون؟!..

واصل النجم المصري هيثم حسن، ظهوره مع العملاق الاسكتلندي سيلتك، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ظهور حسن الجديد مع سيلتك؛ جاء هذه المرة في مواجهة نادي سانت جونستون مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الاسكتلندي.

وفي هذه المباراة؛ خطف سيلتك انتصارًا صعبًا للغاية (1-0)، بهدف سجله النجم الألماني ميكا باور في الدقيقة 52.

هدف باور جاء بصناعة من حسن؛ الذي لعب دورًا كبيرًا في حصد فريقه نقطته الـ18 من 6 مباريات، مع تصدُر جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي "منفردًا".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هيثم حسن في مباراة سيلتك وسانت جونستون..

  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    أرقام هيثم حسن مع نادي سيلتك في الموسم الحالي

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن النجم المصري هيثم حسن، بات "عنصرًا أساسيًا" في تشكيل العملاق الاسكتلندي سيلتك؛ وذلك منذ كارثة التصفيات النهائية المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    سيلتك فاز (3-0) على أرضه ووسط جماهيره ضد لاسك لينز النمساوي، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى دوري الأبطال؛ قبل أن يخسر بخمسة أهداف مقابل واحد "إيابًا"، ليودع حلم المشاركة في المسابقة القارية الأغلى.

    وأساسًا.. حسن شارك في 7 دقائق كـ"بديل"، خلال لقاء الذهاب بين سيلتك ولاسك لينز؛ بينما ظل "حبيسًا للدكة" طوال مجريات مباراة الإياب، في النمسا.

    لكن بعدها؛ أصبح النجم المصري "عنصرًا أساسيًا" في تشكيل سيلتك، لتأتي أرقامة بصفةٍ عامة على النحو التالي:

    * مباريات: 6.

    * دقائق: 310.

    * مساهمات تهديفية: 1.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    والمساهمة التهديفية الوحيدة لحسن؛ جاءت خلال مواجهة سيلتك ضد نادي سانت جونستون مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الاسكتلندي 2026-2027.

    • إعلان
  • Celtic v Aberdeen - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport

    هيثم حسن.. مستويات جيدة مع سيلتك مع عيب واضح!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ما قدّمه النجم المصري هيثم حسن مع ناديه سيلتك ضد فريق سانت جونستون، مساء يوم الأربعاء.

    حسن شارك لمدة 73 دقيقة ضد سانت جونستون؛ قبل أن يتم استبداله بزميله كاميلو دوران، الذي أكمل المباراة حتى النهاية.

    وخلال الدقائق التي شارك فيها، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الاسكتلندي 2026-2027؛ تميّز أداء الفرعون المصري الشاب، بالآتي:

    * أولًا: السرعة الكبيرة والتوغلات المتكررة؛ وذلك على الطرف الأيمن من هجوم سيلتك.

    * ثانيًا: تخطي الخصم بمهاراته في "1 ضد 1"؛ ومن ثم إرسال العرضيات إلى الداخل.

    إلا أن أكثر ما عاب حسن؛ هو أن معظم عرضياته كانت غير دقيقة، ولا تصل إلى زملائه داخل منطقة الـ18.

    هذا تحديدًا ما جعل المعلق البريطاني لمباراة سيلتك وسانت جونستون، يوجه انتقادات "ساخرة" لحسن؛ بالتأكيد على أن عرضياته بقدمه اليمنى، تكون بقوة زائدة وطائشة دائمًا.

  • سيناريو مثير رسمه القدر لهيثم حسن في 17 ثانية!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فالقدر شاء أن ينصف النجم المصري هيثم حسن؛ وذلك خلال مواجهة ناديه سيلتك ضد فريق سانت جونستون، مساء يوم الأربعاء.

    نعم عزيزي القارئ؛ تخيل أنه في نفس اللحظة التي تعرض فيها حسن للسخرية من المعلق، يقوم بصناعة هدف سيلتك الوحيد في المباراة.

    وبدأ العملاق الاسكتلندي هجمته، بعرضية غير دقيقة من حسن، وهو ما جعل المعلق البريطاني ينتقده بسخرية؛ قبل أن تعود الكرة إليه ويرسل عرضية أخرى متقنة - هذه المرة -، سجل منها زميله الألماني ميكا باور هدفًا.

    بمعنى.. في غضون "17 ثانية فقط" تقريبًا؛ حدث الآتي مع النجم المصري:

    * أولًا: أرسل عرضية طائشة بعيدة.

    * ثانيًا: تعرض للسخرية من المعلق.

    * ثالثًا: عادت الكرة إليه فصنع هدف سيلتك الوحيد.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • St. Mirren v Celtic - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. أهمية هيثم حسن تتصاعد في سيلتك ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن أهمية النجم المصري هيثم حسن بدأت تزداد في نادي سيلتك الاسكتلندي، حتى لو تعرض لانتقادات من البعض.

    وانضم حسن إلى فريق سيلتك الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي؛ قادمًا من صفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني، مقابل 7 ملايين يورو.

    وفي أول 3 مباريات له مع الفريق؛ كان حسن يتحصل على دقائق قليلة جدًا، أو يظل ملازمًا لدكة البدلاء.

    إلا أنه بعد ذلك أصبح النجم المصري، "عنصرًا أساسيًا" في تشكيل العملاق الاسكتلندي؛ مع انتظار الآتي:

    * أولًا: التحسُن بدنيًا؛ ليستطيع إكمال الـ90 دقيقة.

    * ثانيًا: تسجيل أول أهدافه مع الفريق؛ بعدما صنع تمريرة حاسمة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه المرحلة القادمة من مسيرة هيثم حسن، مع نادي سيلتك.

كأس الدوري الإسكتلندي
رينجرز crest
رينجرز
رينجرز
سيلتيك crest
سيلتيك
سلتيك
الدوري الإسكتلندي الممتاز
سانت جونستون crest
سانت جونستون
JOH
فالكيرك crest
فالكيرك
FAL