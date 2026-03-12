Goal.com
أحمد فرهود

أسعد محبيه ثم أرعبهم ضد سيلتا فيجو: إندريك يعيد سيناريو ريال مدريد مع أولمبيك ليون.. والتخلي عنه ليس قرارًا خاطئًا

ليون ينجو ضد سيلتا فيجو بـ"أقدام" إندريك..

في ليلة صاخبة تحت أضواء ملعب "بالايدوس"، لم تكن العيون تُطارد الكرة فحسب؛ بل تُتابع لاعبًا خطف كل الأضواء مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، منذ بداية العام الحالي "2026".

الحديث هُنا عن "الفينومينو" أو الظاهرة البرازيلية الصغيرة إندريك؛ الذي انتقل "معارًا" من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى ليون، في الميركاتو الشتوي الماضي.

إندريك نجح في تسجيل هدف؛ ليقود ليون إلى تعادل ثمين للغاية مع مستضفه سيلتا فيجو الإسباني، ضمن منافسات "ذهاب" ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026.

وكادت ليلة النجم البرازيلي، أن تنتهي بشكلٍ سيئ للغاية؛ عندما تعرض لإصابة قوية على مستوى الصدر، بعد تدخل اثنين من لاعبي سيلتا فيجو عليه.

لكن.. إندريك نهض بعد أن أرعب محبيه، وأكمل الثواني الأخيرة من المباراة الأوروبية؛ وذلك حتى إطلاق صافرة النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إندريك في مباراة ليون وسيلتا فيجو الأوروبية..

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    إندريك.. النجم البرازيلي يسجل في جميع البطولات مع ليون

    كما ذكرنا.. النجم البرازيلي إندريك، سجل "الهدف الوحيد" لفريقه الفرنسي أولمبيك ليون، في شباك نادي سيلتا فيجو الإسباني؛ وذلك ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبهذا الهدف.. يكون إندريك قد سجل في جميع البطولات التي شارك فيها مع أولمبيك ليون، منذ الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: 3 أهداف في 7 مباريات بمسابقة الدوري الفرنسي.

    * ثانيًا: هدفان في 3 مباريات بمسابقة كأس فرنسا.

    * ثالثًا: هدف في أول مباراة بمسابقة الدوري الأوروبي.

    وإجمالًا.. سجل إندريك 6 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية مع فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

  • Endrick Real Madrid 2025-26Getty

    إندريك يكرر سيناريو ريال مدريد بقميص أولمبيك ليون

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. يجب الإشارة إلى أن ما فعله النجم البرازيلي إندريك، مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي؛ هو تكرار لما قام به مع العملاق الإسباني ريال مدريد سابقًا.

    ولعب إندريك مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2026؛ قبل أن ينتقل إلى ليون لمدة 6 أشهر فقط، على سبيل الإعارة.

    وسجل إندريك هدفًا، في أول ظهور قاري مع فريقه الفرنسي؛ وذلك خلال مواجهة سيلتا فيجو الإسباني، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026.

    نفس الأمر قام به مع ريال مدريد، حيث سجل هدفًا في أول ظهور قاري مع العملاق الإسباني؛ وذلك خلال مواجهة شتوتجارت الألماني، ضمن منافسات مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

    إلا أن النجم البرازيلي يأمل أن يكون القادم مع ليون، مغايّر تمامًا لما كان عليه الحال مع ريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعد هدفه في شتوتجارت؛ فشل إندريك في التسجل خلال 9 مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد.

    * ثانيًا: غاب إندريك عن 10 مباريات لريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ سواء كان خارج القائمة تمامًَا أو ملازمًا لدكة البدلاء.

    وبالتالي.. يأمل إندريك أن يكون هدفه ضد سيلتا فيجو، في أول مشاركة قارية مع ليون؛ بداية للتألُق في الدوري الأوروبي، وليست لعنة.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    رغم لعبه مع الريال.. إندريك يواجه سيلتا فيجو لأول مرة!

    هُناك مفارقة أخرى يجب الوقوف أمامها؛ وهي أن مواجهة النجم البرازيلي إندريك ضد نادي سيلتا فيجو الإسباني - بقميص فريقه الفرنسي أولمبيك ليون -، الأولى على الإطلاق في مسيرته.

    نعم.. إندريك ورغم لعبه موسم ونصف في الملاعب الإسبانية، بقميص العملاق العاصمي ريال مدريد؛ إلا أنه لم يُشارك ولو لدقيقة واحدة فقط، ضد فريق سيلتا فيجو الأول لكرة القدم.

    وظل النجم البرازيلي الشاب حبيسًا لدكة البدلاء، في 3 مباريات تقابل فيها ريال مدريد ضد سيلتا فيجو؛ قبل انتقاله "معارًا" إلى أولمبيك ليون، يناير 2026.

    وبصفةٍ عامة.. في أول لقاء لإندريك ضد سيلتا فيجو، قدّم مستوى جيد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سجل هدفًا في الدقيقة 87.

    * ثانيًا: تحرك بشكلٍ كبير بين الجناح الأيمن، والمهاجم المُتأخر.

    * ثالثًا: حاول كثيرًا على مرمى سيلتا فيجو، من خلال عديد التسديدات.

  • ENDRICK REAL MADRID Getty Images

    كلمة أخيرة.. تخلي ريال مدريد عن إندريك ليس قرارًا خاطئًا

    أخيرًا.. حديثنا عن تقديم النجم البرازيلي إندريك، مستوى جيد بصفةٍ عامة، خلال مباراة فريقه الفرنسي أولمبيك ليون ضد سيلتا فيجو الإسباني، ليس معناه أنه كان مثاليًا.

    بل على العكس.. وضح في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مباراة سيلتا فيجو، انخفاض مستوى إندريك؛ بالمقارنة مع بداياته بقميص ليون، الذي انضم إليه "معارًا" في يناير 2026.

    ويُمكن تلخيص التراجع في مستوى النجم البرازيلي الشاب، خلال الفترة الأخيرة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: عدم إيجاد حلول فنية عديدة؛ حيث أصبحت خطورته تظهر في التسديدات البعيدة فقط.

    * ثانيًا: انخفاض فاعليته الهجومية؛ وهو ما يظهر في تسجيله أول هدف بعد صيام 5 مباريات.

    حتى أن الهدف الذي سجله إندريك ضد سيلتا فيجو، كان فيه حظًا كبيرًا جدًا؛ حيث لم تكن تسديدته قوية، ولكنها مرت من يد الحارس بغرابة.

    وهُنا.. يتضح أن إندريك، لا يزال في حاجة للتطور أكثر؛ وهو ما يثبت صحة قرار ريال مدريد بـ"إعارته"، من أجل اكتساب الخبرات.

