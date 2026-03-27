وقد رد المدير المالي جوليان زامبيرك، الذي سيصبح الرئيس القادم لنادي أينتراخت فرانكفورت، على الانتقادات التي وجهها رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس.
"سيكون هذا الخيار الأكثر خطورة والأقل جدية": أولي هونيس يتعرض لانتقادات مجدداً بسبب نصيحته بشأن الانتقالات
"إذا استثمرنا في تشكيلة الفريق، لكننا فجأة لم نعد نرغب في تحقيق عائدات من الانتقالات، فسنكون قد استبعدنا ببساطة أحد عنصري استراتيجيتنا. ستستمر التكاليف والاستهلاكات في الارتفاع، لكنك لن تحصل على أي عائدات. لكن العائدات هي التي تمول تكاليف الفريق في الواقع. من وجهة نظري، سيكون هذا هو الطريق الأكثر خطورة والأقل جدية بالنسبة لإينتراخت فرانكفورت"، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في بودكاست النادي.
وكان هونيس قد صرح مؤخرًا في فعالية نظمتها مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة: "أنا شخصيًا لست من أشد المؤيدين لبيع اللاعبين الجيدين. وأقول دائمًا في نادي بايرن ميونيخ: نحن نادٍ يشتري اللاعبين وليس نادٍ يبيعهم". ووجه كلامه إلى المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان قائلاً: "سوف يدرك أكسل هيلمان أيضاً أنه على المدى الطويل، فإن كل عملية بيع تؤدي إلى فقدان جزء من القيمة. من الرائع أن تحصل على 50 أو 60 مليون يورو، ولكن ما هي العواقب؟"
زامبيرك: "لن أوافق على ذلك"
من ناحية، يُبدي زامبيرك تفهماً لهذا المنطق، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى المخاطر المرتبطة به: "لقد جربت أندية أخرى ذلك. بالطبع، تزيد من احتمالية تحقيق النجاح الرياضي. لكن لا أحد يضمن لك ذلك. إذا فشلت في تحقيق أهدافك، فستواجه مشاكل اقتصادية حقيقية. أنا لن أوافق على ذلك، ولا يمكن لأي شخص يود الخير لإينتراخت أن يطالب به".
وقبل ذلك، رد ماكس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، على تصريحات هونيس قائلاً: "أعتقد أن بايرن ميونيخ سيخسر لاعبين في المستقبل أيضاً." وكان يشير بذلك إلى شائعات متنوعة في وسائل الإعلام الدولية: "إذا أراد مايكل أوليسي الانتقال إلى ريال مدريد، فستكون هناك فرص لذلك."
باعت فرانكفورت هوجو إكيتيكي في الصيف مقابل 95 مليون يورو
في السنوات الماضية، أثبت فرانكفورت نفسه كأحد أنجح الأندية في بيع اللاعبين في الدوري الألماني. ومن الأمثلة على ذلك: في عام 2023، انتقل راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، وفي يناير 2025، انتقل عمر مارموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، وفي صيف 2025، انتقل هوغو إكيتيكي إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو.
في الدوري الألماني، يحتل فريق هيسن حالياً المركز السابع فقط، وهو ما يعني في الوقت الحالي خسارة فرصة المشاركة في المسابقات الدولية - ما لم ينتصر فريق فرايبورغ، الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب، في نصف نهائي كأس ألمانيا على فريق شتوتغارت ويحصل على الكأس في النهائي ضد بايرن ميونيخ أو باير ليفركوزن.
اللاعبون الذين غادروا نادي أينتراخت فرانكفورت بأرقام قياسية
اللاعب
قيمة الانتقال
السنة
النادي الجديد
راندال كولو مواني
95 مليون يورو
2023
باريس سان جيرمان
هوغو إكيتيكي
95 مليون يورو
2025
ليفربول
عمر مارموش
75 مليون يورو
2025
مانشستر سيتي
لوكا يوفيتش
63 مليون يورو
2019
ريال مدريد
سيباستيان هالر
50 مليون يورو
2019
وست هام يونايتد