"أحب اللعب ضده".. مينديش يرفع راية التحدي قبل مواجهة لامين يامال في كأس العالم!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الإثنين المقبل نحو القمة الكروية المثيرة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا والبرتغال ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.

هذه المباراة ستشهد واحدة من أكثر المواجهات الفردية انتظارًا وشراسة على أرض الملعب، حيث يصطدم نجم برشلونة الموهوب يامال بمدافع باريس سان جيرمان المتألق مينديش، ما يضيف طبقة جديدة من المتعة والترقب لهذه المواجهة الإقصائية الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين في المونديال.