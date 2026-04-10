سيكون من "الحكمة" أن يتقاعد مانويل نوير إذا فاز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يحذر أسطورة كرة القدم الألمانية من العودة إلى كأس العالم
كان يحث نوير على الاعتزال وهو في قمة مجده
في حوار صريح مع قناة "سكاي سبورتس"، تحدث كاهن عن مستقبل قائد بايرن ميونيخ البالغ من العمر 40 عامًا. وفي أعقاب الأداء الرائع الذي قدمه ضد ريال مدريد، تزايدت التكهنات حول ما إذا كان على اللاعب المخضرم إعادة النظر في قراره بالتقاعد من المنتخب الوطني. ومع ذلك، يعتقد كاهن أن الختام المثالي لمسيرته يكمن في تحقيق النجاح مع ناديه الأوروبي، وليس في العودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية.
ما قاله كاهن
"أليس هذا هو الوقت المثالي الآن، لكي يحصد جميع الألقاب مع بايرن مرة أخرى، ثم يعتزل فعليًا في أعلى قمة يمكن للمرء أن يصل إليها؟" سأل كاهن. "هل ما زلت بحاجة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تزيد درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية في الظل؟ هل ما زلت مضطرًا إلى تعريض نفسي لذلك؟ هذه هي الأفكار التي أعتقد أنه يدور بها في ذهنه في الوقت الحالي."
وأضاف: "إذا فاز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع بايرن الآن، فسيكون هذا لقبه الثالث. إنه بطل العالم. عندها سيكون من الذكاء أن يقول: 'هذا كل شيء الآن.' وهذا أيضًا فن بالنسبة للرياضي."
أسطورة كرة القدم الألمانية يحذر من العودة إلى كأس العالم
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن ناجلسمان يعرقل عودة الأسطورة إلى المنتخب الوطني، لا يزال الجدل محتدماً. وكان ديدي هامان، الذي شارك أيضاً في الندوة، أكثر صراحةً بشأن دور الحارس مع «المنتخب الألماني». وعندما سُئل عن احتمال عودة اللاعب المخضرم إلى حراسة المرمى في بطولة 2026، كان لاعب خط وسط ليفربول السابق صريحاً في تقييمه.
وقال هامان: "لن آخذ مانويل نوير معي إلى كأس العالم". كما انتقد إدارة ناجلسمان للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن المدرب يركز بشكل مفرط على الأنظمة على حساب "العقلية والروح المعينة" المطلوبة في البطولات الكبرى.
وأشار هامان أيضًا إلى الافتقار إلى الشخصيات القيادية مقارنة بالسنوات السابقة، قائلاً: "في هذا الفريق لا يوجد كروس ولا جوندوجان".
الحملة الألمانية في عام 2026
يهدف ناجلسمان إلى استعادة مجد ألمانيا في كأس العالم بعد حملتين مخيبتين للآمال في عامي 2018 و2022، حيث خرجت حاملة اللقب عام 2014 من الدور الأول مرتين على التوالي.
في عام 2026، تأمل ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، في العودة إلى المنافسة على اللقب، حيث ستواجه مجموعة سهلة نسبيًا تضم الإكوادور وكوت ديفوار وكوراكاو.