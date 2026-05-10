"سيكون في حالة جيدة".. زميل لامين يامال في برشلونة يكشف موعد عودته!
مسيرة يامال نحو التعافي قبل كأس العالم
ظل مشجعو برشلونة والمنتخب الإسباني قلقين بشأن حالة يامال الصحية منذ أن تم استبعاده عن بقية مباريات الدوري المحلي. ومع ذلك، أعرب لوبيز عن تفاؤله بشأن الحالة النفسية للاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وفي حديثه لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، قال: «إنه بخير، فعندما تتعرض للإصابة يكون الأمر صعبًا في البداية لأنه شاب طموح يحب المساهمة في الملعب واللعب. بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من اللعب حتى كأس العالم. الآن هو بخير ويحتاج إلى التركيز على التعافي، وأعتقد أنه سيكون في حالة جيدة".
الثقة التي أبداها لوبيز تعكس تفاؤل مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي كشف مؤخرًا أن النجم البالغ من العمر 18 عامًا يتدرب ثلاث ساعات يوميًا لضمان جاهزيته للمنافسات الدولية.
السعي وراء لقب تاريخي في "الكلاسيكو"
يجد برشلونة نفسه على وشك حسم لقب الدوري الإسباني التاسع والعشرين، ومن شأن الفوز في مباراة الكلاسيكو المقبلة أن يضمن له لقبًا تاريخيًا في الدوري، حيث لم يسبق للبلوجرانا أن حسموا البطولة من خلال الفوز المباشر على ريال مدريد. ويستمتع لوبيز بهذه المناسبة، حيث أوضح قائلاً: "في النهاية، إنها مباراة نحب جميعنا كلاعبين خوضها، مباراة الكلاسيكو، لا سيما في ظل وضعنا الحالي. نحن متحمسون لخوض المباراة، وتقديم أفضل ما لدينا، وتحقيق الفوز من أجل جماهير الكوليس".
ورغم أن التعادل يكفي أيضاً لضمان اللقب، إلا أن لاعب الوسط يؤكد أن الرومانسية المرتبطة بالخصم تأتي في المرتبة الثانية بعد إنجاز المهمة. وأضاف: "لا يهم، فكلما أسرعنا كان ذلك أفضل. في النهاية، هذا هو المهم، لقد كنا متسقين للغاية طوال العام وعلينا الفوز باللقب الآن في أقرب وقت ممكن".
سحر هانسي فليك
لقد كان لوبيز عنصراً أساسياً في النظام التكتيكي للمدرب هانسي فليك هذا الموسم، حيث برز في المباريات الكبرى. وعندما طُلب منه وصف المدرب الألماني، أمطر الثناء على الأثر الذي أحدثه في النادي. "هانسي فليك شخص ودود للغاية، وطموح للغاية، ومتطلب للغاية. ما يراه الجميع هو ما يغرسه في الفريق. نحن سعداء جدًا بوجوده؛ أعتقد أننا تحسنا كثيرًا كفريق وكأفراد. الفريق بأكمله سعيد جدًا بوجوده."
يعتقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا أن نجاح الفريق مبني على نواة قوية من مواهب لا ماسيا. وتعليقاً على احتمال الفوز بلقبين متتاليين في الدوري بفضل النجوم المحليين، قال: "أعتقد أن ريال مدريد هو أكبر منافس لنا... ولديه لاعبون من طراز رفيع. إنها إنجاز رائع أننا، بفضل اللاعبين المحليين الذين قمنا بتدريبهم، وبفضل ما نحن عليه كفريق، تمكنا من الفوز بلقبين متتاليين في الدوري."
طموحات إسبانيا في كأس العالم
وبالنظر إلى الصيف المقبل، يثق لوبيز في قدرته على لعب دور مهم مع المنتخب الوطني بعد عام رائع تحت قيادة فليك. "أرى نفسي ألعب دورًا مهمًا. يمنحني لويس [دي لا فوينتي] ثقة كبيرة، وقد لعبت أكثر في الاستدعاءات الأخيرة. أعتقد أنني خطوت خطوة أخرى إلى الأمام مع المنتخب الوطني، وأنا سعيد جدًا. المدرب هو من يقرر من يلعب، لكن مجرد مشاركتي في كأس العالم تجعلني سعيدًا. أعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا، تشكيلة رائعة، قادرة على تكرار ما حققناه في بطولة أمم أوروبا. هذا هو حلمنا وهدفنا".