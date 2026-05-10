"سيكون في حالة جيدة".. زميل لامين يامال في برشلونة يكشف موعد عودته!

ظل مشجعو برشلونة والمنتخب الإسباني قلقين بشأن حالة يامال الصحية منذ أن تم استبعاده عن بقية مباريات الدوري المحلي. ومع ذلك، أعرب لوبيز عن تفاؤله بشأن الحالة النفسية للاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وفي حديثه لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، قال: «إنه بخير، فعندما تتعرض للإصابة يكون الأمر صعبًا في البداية لأنه شاب طموح يحب المساهمة في الملعب واللعب. بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من اللعب حتى كأس العالم. الآن هو بخير ويحتاج إلى التركيز على التعافي، وأعتقد أنه سيكون في حالة جيدة".

الثقة التي أبداها لوبيز تعكس تفاؤل مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي كشف مؤخرًا أن النجم البالغ من العمر 18 عامًا يتدرب ثلاث ساعات يوميًا لضمان جاهزيته للمنافسات الدولية.