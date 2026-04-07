سيكون رحيله ضربة قاسية لبايرن ميونيخ: ستيفن جيرارد يوصي ليفربول بالتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

يرى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد أن مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ هو الخلف المثالي لمحمد صلاح، الذي سيغادر نادي ليفربول في نهاية الموسم.
ترجمه
وأكد جيرارد في برنامج talkSPORT قائلاً: "إذا كنت تريد الحصول على بديل مباشر لصلاح، فخياراتك محدودة للغاية"، مضيفاً: "أوليس سيكون أحد هؤلاء البدائل، على ما أعتقد". لكن القائد السابق للريدز يدرك أن المهاجم لن يكون من السهل إقناعه بالرحيل عن بايرن: "لا أعتقد أنه سيكون متاحًا"، قال جيرارد.
أوليس لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع ميونيخ حتى عام 2029. لذا، من غير المرجح أن يسمح بايرن ميونيخ برحيل أحد أهم لاعبيه في الصيف. "هذه الشائعات تثير ابتسامة الجميع في النادي"، هذا ما قاله كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف في بايرن ميونيخ، مؤخرًا لصحيفة As حول التكهنات المتعلقة بانتقال أوليسي، الذي يرتبط اسمه، إلى جانب ليفربول، أيضًا بريال مدريد وبرشلونة. "لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات - ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله"، هكذا وضع رومينيغه حداً لرحيل أوليسي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن ليفربول مستعد لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليون يورو لجذب أوليسي إلى أنفيلد رود. لكن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أكد مؤخراً في صحيفة "سبورت بيلد" أن النادي "لا يفكر مطلقاً" في احتمال انتقال أوليسي.
- Getty Images Sport
لا يمكن تصور فريق بايرن ميونيخ بدون اللاعب الدولي الفرنسي، الذي انضم إليه في عام 2024 قادمًا من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو. في الموسم الحالي، ساهم أوليسي بشكل مباشر في 44 هدفًا حتى الآن: سجل 16 هدفًا بنفسه، وصنع 28 هدفًا آخر.
وهذا ما يجعل أوليسي أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للأندية العالمية الأخرى مثل ليفربول، خاصة وأن الريدز سيضطرون في الصيف إلى استبدال أيقونة النادي صلاح. وكان اللاعب المصري قد أعلن في نهاية مارس أنه سيغادر بطل إنجلترا الحالي قبل نهاية الموسم، على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2027.
كان صلاح ضمانة مطلقة لنجاح ليفربول منذ عام 2017، وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حتى الآن 255 هدفًا للريدز في 436 مباراة. لا يزال المكان الذي سيواصل فيه مسيرته المهنية اعتبارًا من الصيف مجهولًا - وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي به.
"سيكون لدى قسم الكشافة في ليفربول عدة خيارات. لا يجب بالضرورة أن يكون بديلاً واحداً مقابل واحد"، جيرارد واثق من أن الإنجليز سيقدمون بديلاً مناسباً لصلاح على الرغم من الجهود التي تبدو عقيمة للتعاقد مع أوليسي.
مايكل أوليز: إحصائيات أدائه مع نادي بايرن ميونيخ
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
95
36
51