نصح ستيفان إيفنبرغ، القائد السابق لبايرن ميونيخ، مايكل أوليز بعدم مغادرة بطل ألمانيا بعد انتهاء هذا الموسم.
ترجمه
"سيكون ذلك في مصلحته": ستيفان إيفنبرغ يطرح رأيًا واضحًا بشأن مايكل أوليسي ونادي بايرن ميونيخ
وحول بقاء أوليس في ملعب "سابينر شتراسه"، قال الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2001 في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1: "سيكون ذلك في مصلحته، لأنه يشعر براحة كبيرة هنا في ميونيخ وضمن الفريق".
وأضاف إيفنبرغ، في إشارة إلى عقد أوليس مع نادي بايرن ميونيخ الذي يستمر حتى عام 2029: "لا أستطيع أن أتخيل أنه سيغادر نادي بايرن ميونيخ في الصيف. أنا أميل إلى تمديد عقده مرة أخرى."
- Getty Images Sport
لا يتضمن عقد مايكل أوليس مع نادي بايرن ميونيخ بندًا للانسحاب
انتقل أوليسي إلى ميونيخ في صيف 2024 قادمًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي الذي يلعب في الدوري الممتاز مقابل 53 مليون يورو، وسرعان ما أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق. وبالنظر إلى أدائه المتميز، فليس من المستغرب أن تكون الأندية الأوروبية الكبرى قد وضعت عينها على لاعب المنتخب الفرنسي. وقد ترددت أسماء نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الإسبانية بشكل خاص خلال الأسابيع الماضية.
لكن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أكد مؤخرًا في مجلة "سبورت بيلد" أن بيع أوليسي في الصيف ليس مطروحًا: "نحن لا نفكر في ذلك أبدًا." ففي النهاية، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ميونيخ "بكل الإمكانيات التي يرغب فيها أي لاعب من الطراز الرفيع".
كما أعلن رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن أن أوليسي غير قابل للبيع. وقال: "أياً كان النادي الذي يحاول إغرائه: من يلعب في بايرن ميونيخ يعرف ما الذي يملكه في بايرن ميونيخ". وفي الوقت نفسه، أشار إيبرل مرة أخرى إلى العقد طويل الأمد الذي لا يتضمن بنداً للانسحاب، وقال: "نحن مرتاحون".
يولي هونيس لا يريد التخلي عن مايكل أوليز لصالح نادي ليفربول
كما تدخل الرئيس الفخري أولي هونيس في الموضوع. ففي مهرجان الذكاء الاصطناعي "data:unplugged"، علق بشأن أوليسي، الذي يُعتبر خليفة محتملاً لصلاح في صفوف الريدز، قائلاً: "لقد أنفق ليفربول هذا العام 500 مليون يورو بالفعل، ومع ذلك يمر بموسم سيئ للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل".
وحتى العروض غير الأخلاقية لن تغير هذا الأمر: "نحن نلعب هذه المباراة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيراً أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".
وبحسب ما يُقال، يشعر أوليسي براحة كبيرة في ميونيخ، ويستمتع بالحياة في عاصمة بافاريا، كما يحظى بتقدير كبير داخل الفريق. كما أن الآفاق الرياضية مواتية أيضًا: فقبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، لا يزال بايرن ميونيخ في صدارة جميع المسابقات الثلاث. لقب الدوري في متناول اليد، وفي كأس ألمانيا وصل بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد يومي 7 و15 أبريل.
- Getty Images Sport
إحصائيات أداء مايكل أوليس مع نادي بايرن ميونيخ
المباريات 94 الأهداف 36 تمريرات حاسمة 50 بطاقات صفراء 13 الألقاب 2