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"سيكون ذلك جُبناً!".. لامين يامال يطالب برشلونة باستهداف دوري أبطال أوروبا!
تركيز أوروبي متجدد
يسعى برشلونة إلى الظفر بأغلى الألقاب الأوروبية هذا الموسم، مدفوعًا بإصرار متنامٍ داخل غرفة الملابس. وعلى الرغم من مروره بجفاف دام 12 عامًا في المسابقة، فإن حامل لقب الدوري الإسباني في موسمين متتاليين حريص على إعادة ترسيخ مكانته بين نخبة القارة. وقد تقبّل النجم المراهق يامال هذا الضغط المتصاعد، إذ يرى في طموح الفريق قوة دافعة حاسمة بدلًا من كونه تشتيتًا غير مرغوب فيه.
- Getty Images Sport
مطالبة يامال بالعظمة
وفي حديثه إلى Movistar+، أوضح يامال أن السعي نحو القمة أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لناد بحجم برشلونة. وقال المراهق: «من الجيد أن نكون مهووسين بدوري أبطال أوروبا، وسيكون من الجبن الشديد ألا نؤمن بأننا سنسعى للفوز به هذا العام».
ورحّب الجناح بأجواء الثقة السائدة داخل الفريق، مضيفًا: «أرى في ذلك أمرًا إيجابيًا، ويسعدني أن يأتي الناس إلى غرفة الملابس وهم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز به. أعتقد أن المشكلة ستكون لو خرج أحدهم وقال إننا سنفوز به مهما حدث، لأنك لا يمكنك أبدًا أن تعرف ذلك على وجه اليقين».
وفي تأمله لتاريخ النادي العريق، صرّح قائلًا: «في نهاية المطاف، نحن برشلونة، وقد مرّ برشلونة بفترات كان فيها أفضل فريق في التاريخ وفاز بدوري أبطال أوروبا. ولدينا التشكيلة القادرة على تحقيق ذلك».
رودري يدعو إلى الحذر
وبينما يستهدف يامال تحقيق ثنائية محلية وأوروبية، قدّم لاعب الوسط المخضرم رودري تقييمًا أكثر تحفظًا لقدرات الفريق. ويرى قائد إسبانيا أن برشلونة لم يبلغ بعد مستوى النضج الكامل على الساحة القارية.
وقال رودري: "دوري أبطال أوروبا هدف قابل للتحقيق، لكنني لا أعتقد أننا المرشحون الأوفر حظًا. إنها الخطوة الأخيرة التي نحتاج إلى القيام بها لنفرض أنفسنا ونُظهر لأوروبا أي نوع من الفرق نحن. ما زال هذا الفريق بحاجة إلى تحسين عدة أمور لإحرازه".
واستنادًا إلى نجاحاته السابقة، أبرز الفائز بكأس العالم أهمية إدارة المباراة والصلابة الدفاعية. وقال: "إنها بطولة اللحظات، وفهم تلك اللحظات"، مشيرًا إلى أن برشلونة يجب أن يصبح "أكثر ثباتًا وأكثر صلابة" بدلًا من الاعتماد فقط على البريق الهجومي خلال مواجهات الأدوار الإقصائية المتقاربة.
- Getty Images Sport
تجاوز صدمات الماضي
يتعين على برشلونة الآن أن يمزج بين شجاعة يامال الشبابية وحكمة رودري المكتسبة بصعوبة، في خضم مشواره الأوروبي. أما الهروب من تاريخه القريب المليء بالخروج الفوضوي فسيتطلب انضباطاً تكتيكياً وصلابة ذهنية هائلة.
وكما اعترف يامال نفسه، يجب على البلوجرانا أن "يتصرفوا كفريق واحد وأن يتماسكوا خلال تلك الدقائق العشرين السيئة" من أجل الصمود أمام كبار أوروبا. وإتقان ذلك التوازن هو ما سيحدد ما إذا كان بإمكانهم أخيراً استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.
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