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سيكون الأفضل في العالم لكن خيتافي أهم.. فليك يعلق على مستوى يامال!
فليك يرشح الموهبة المراهقة للوصول إلى القمة العالمية
قدّم هانزي فليك إشادة كبيرة بلامين يامال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، متوقعًا أن يصبح الجناح البالغ من العمر 19 عامًا في نهاية المطاف أفضل لاعب كرة قدم في العالم. وقد عاد المهاجم الشاب إلى برشلونة عقب فترة دولية مميزة أخرى مع إسبانيا.
وشدّد فليك على أن إدارة تطوّر يامال تبقى أولوية بالنسبة للنادي.
وذكّر فليك الصحفيين قائلًا: «لامين يبلغ من العمر 19 عامًا، يجب ألا ننسى ذلك. بالنسبة لي، الدقائق التي لعبها كانت جيدة. لنأمل أن يحافظ على هذا المستوى».
- AFP
المدرب يُبدي إعجابه بالثقة الفطرية التي يتمتع بها الجناح
وسلّط المدرب الألماني الضوء على عشق يامال لكرة القدم باعتباره القوة الدافعة وراء صعوده السريع إلى النخبة الأولى في عالم كرة القدم. وأكّد فليك: "إنه يعشق لعب كرة القدم، وعندما يكون واثقاً من نفسه، يصبح استثنائياً".
"سيكون الأفضل في العالم".
وقد حافظ يامال على مستوى استثنائي مع كل من برشلونة وإسبانيا طوال المراحل الأولى من الموسم.
الاحتفاء بثراء لا ماسيا والتجديدات
كما أشاد فليك بقوة أكاديمية الشباب في برشلونة، مشيرًا إلى تجديد عقد تشافي إيسبارت والمرونة التكتيكية لمارك برنال باعتبارهما من الأصول الرئيسية. وقال فليك: "إنه لأمر رائع أن يكون لدينا تشافي، أحد خريجي لا ماسيا. لدينا خيارات مختلفة لكل مركز".
"من المذهل أن نتمكن من الاستمتاع بتشافي إيسبارت لسنوات عديدة".
"على الجميع أن يكونوا في أفضل مستوياتهم".
- AFP
التركيز الكامل مطلوب في اختبار خيتافي
وعلى الرغم من إشادته بمواهبه الشابة، حذّر فليك من أن مباراة السبت أمام خيتافي ستتطلب تركيزًا تامًّا من الفريق بأكمله. واختتم فليك قائلًا: «لن تكون مباراة خيتافي سهلة، فقد تأهّلوا إلى دوري المؤتمرات. ليس من السهل أبدًا اللعب ضدهم».
«إنهم فريق صعب يدافع بشكل جيد. لن يكون الأمر سهلًا».
ويسعى برشلونة إلى حصد النقاط الثلاث كاملةً للبقاء في صدارة الدوري الإسباني.
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