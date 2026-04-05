"سيقول البعض إنهم منحونا الفوز" - إريك غارسيا يرد على منتقديه بعد فوز برشلونة الدرامي في اللحظات الأخيرة على أتلتيكو مدريد
يدعي موسو أن أتلتيكو كان الأفضل
وبهذا الفوز، يحتل برشلونة صدارة الترتيب مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة. لكن المباراة بين أتلتيكو وبرشلونة سرعان ما تحولت إلى عاصفة من الجدل حول قرارات الحكم، حيث اعتبر البعض أن «البلوجرانا» حصلوا على هدية. اعتقد حارس مرمى أتلتيكو خوان موسو، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بفضل سلسلة من التصديات الرائعة، أن مجريات المباراة تغيرت بشكل غير عادل بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الفريق المضيف نيكو غونزاليس قبل أن يتم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها جيرارد مارتين لاعب برشلونة، مجادلاً بأن الفريق المضيف كان الأفضل عندما كان يلعب بكامل لاعبيه.
غارسيا ينفي مزاعم حصوله على هدية من أتلتيكو
المدافع الإسباني متعدد المواهب، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن وفي خط الوسط خلال المباراة، سارع إلى نفي أي فكرة مفادها أن فريق دييغو سيميوني قد منحهم الفوز. وأصر غارسيا على أن الفوز تم تحقيقه بفضل العزيمة القوية والالتزام المهني.
وقال غارسيا: "كنا نعرف ما جئنا إلى هنا لفعله، حتى لو أرادوا التقليل من أهميته". "إنهم لاعبون من طراز رفيع. قد يقول البعض إنهم خرجوا ليتنازلوا لنا عن المباراة، لكننا اضطررنا إلى المعاناة من أجل ذلك. ونحن سعداء بذلك".
الاستفادة من تعثر ريال مدريد
دخل برشلونة المباراة وهو يعلم أن الفوز سيوسع صدارته لقمة الدوري الإسباني إلى سبع نقاط. وبعد الأداء المخيب للآمال في مباراة كأس الملك التي أقيمت مؤخراً على ملعب «المتروبوليتانو»، والتي خسرها الفريق بنتيجة 4-0، كشف غارسيا أن الفريق استخدم تلك التجربة السلبية كدافع لضمان عدم التعثر مجدداً على المسرح الكبير تحت أضواء مدريد.
"كان الجميع على علم بما حدث بعد الظهر. كنا قادمين من مباراة هنا، والتي كانت كارثية. كنا نعلم أننا إذا فزنا، فسوف نوجه ضربة قوية"، أوضح غارسيا.
ماذا ينتظر برشلونة بعد ذلك؟
وبحصوله على 76 نقطة، يعزز برشلونة صدارته، بينما يظل أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة. وكانت هذه المباراة مجرد الفصل الأول من ثلاثية ستستمر في أهم مسابقة أوروبية، حيث سيتواجه الفريقان الكتالوني والمدريدي مجدداً في مواجهة توعد بأن تكون مشحونة بالتوتر في كامب نو والميتروبوليتانو ضمن دوري أبطال أوروبا. ويستضيف برشلونة أتلتيكو أولاً يوم الأربعاء.