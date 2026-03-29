سيقدم برشلونة شكوى إلى الفيفا بشأن إصابة رافينها، على أن يتم دفع تعويض لبطل الدوري الإسباني
غضب "البلوغرانا" إزاء الضربة التي تلقتها الفريق خلال فترة التوقف الدولي
يقال إن نادي برشلونة غاضب بعد عودة رافينها من معسكر المنتخب الوطني مصابًا في أوتار الركبة اليمنى، وهي إصابة من المتوقع أن تبقيه بعيدًا عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا. وقد وقعت الإصابة خلال المباراة الودية التي خسرها المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 أمام فرنسا في فوكسبورو. وأكد الطاقم الطبي للنادي يوم الجمعة مدى خطورة الإصابة، مما أدى إلى انتشار التقارير وإثارة الاستياء داخل مكاتب سبوتيفاي كامب نو. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، يعتزم البلوغرانا تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا لمعالجة الموقف والتعبير عن غضبهم إزاء وقوع الإصابة على بعد آلاف الأميال في مباراة غير تنافسية.
هل سيحصل عملاق كاتالونيا على تعويض؟
في حين أن الخسارة الرياضية هي الشاغل الرئيسي لهانسي فليك، فإن برشلونة مؤهل للحصول على تعويض مالي من خلال «برنامج حماية الأندية» التابع للفيفا. يقدم هذا البرنامج تعويضات للأندية عندما يتعرض اللاعبون لإصابات أثناء المشاركة مع منتخباتهم الوطنية ويغيبون عن الملاعب لفترة تتجاوز 28 يوماً متتالية. وبالنظر إلى غياب رافينها المتوقع لمدة خمسة أسابيع، سيكون على الهيئة الإدارية دفع التعويض. بناءً على الحسابات الحالية ومدة الغياب، قد يتلقى برشلونة تعويضاً يبلغ حوالي 144,000 يورو (125,000 جنيه إسترليني/166,000 دولار). ومع ذلك، يعتبر هذا المبلغ مجرد مبلغ زهيد من وجهة نظر إدارة النادي، لأنه لا يساعد كثيراً في التخفيف من تأثير خسارة أحد أكثر مهاجميهم إنتاجية خلال سلسلة مباريات حاسمة في كل من المسابقات المحلية والأوروبية.
خطط فليك التكتيكية تتعرض للفوضى
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من هذا بالنسبة لهانسي فليك، الذي اعتمد بشكل كبير على أداء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هذا الموسم. كان رافينها في حالة رائعة، ولا سيما بعد تسجيله ثلاثية رائعة ضد إشبيلية وثنائية في الفوز الساحق 7-2 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد قبل فترة الاستراحة. وبدون نشاطه الكبير وقدرته على إنهاء الهجمات، يتعين على المدرب الألماني الآن إيجاد طريقة للتعامل مع جدول مباريات شهر أبريل المزدحم بخط هجوم مستنزف.
المباريات المهمة التي سيغيب عنها رافينها
أكثر النتائج المدمرة لهذه الإصابة هي غياب رافينها عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المؤكد أنه سيغيب عن ذهاب وإياب المواجهة الأوروبية ضد أتلتيكو مدريد، المقرر إجراؤها في 8 و14 أبريل. وفي حال تأهل برشلونة، قد يغيب رافينها أيضًا عن مباراة الذهاب في نصف النهائي، وربما عن مباراة الإياب أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني لشفائه يعني أنه من المرجح أن يغيب عن خمس مباريات حاسمة في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للحفاظ على صدارته للجدول.