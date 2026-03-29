سيقدم برشلونة شكوى إلى الفيفا بشأن إصابة رافينها، على أن يتم دفع تعويض لبطل الدوري الإسباني

في حين أن الخسارة الرياضية هي الشاغل الرئيسي لهانسي فليك، فإن برشلونة مؤهل للحصول على تعويض مالي من خلال «برنامج حماية الأندية» التابع للفيفا. يقدم هذا البرنامج تعويضات للأندية عندما يتعرض اللاعبون لإصابات أثناء المشاركة مع منتخباتهم الوطنية ويغيبون عن الملاعب لفترة تتجاوز 28 يوماً متتالية. وبالنظر إلى غياب رافينها المتوقع لمدة خمسة أسابيع، سيكون على الهيئة الإدارية دفع التعويض. بناءً على الحسابات الحالية ومدة الغياب، قد يتلقى برشلونة تعويضاً يبلغ حوالي 144,000 يورو (125,000 جنيه إسترليني/166,000 دولار). ومع ذلك، يعتبر هذا المبلغ مجرد مبلغ زهيد من وجهة نظر إدارة النادي، لأنه لا يساعد كثيراً في التخفيف من تأثير خسارة أحد أكثر مهاجميهم إنتاجية خلال سلسلة مباريات حاسمة في كل من المسابقات المحلية والأوروبية.