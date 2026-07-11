كشف المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو عن كواليس هدفه الحاسم في شباك المنتخب المصري، وما قاله مدربه ليونيل سكالوني عن تقدمه غير المتوقع للأمام.
"سيقتلني سكالوني".. روميرو يكشف كواليس تحوله لمهاجم أمام مصر لإنقاذ الأرجنتين
عودة درامية للأرجنتين أمام مصر
شهدت مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026 إثارة بالغة، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب تأخره بهدفين دون رد أمام نظيره المصري إلى فوز قاتل بثلاثة أهداف.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد كان لروميرو دور محوري في هذه العودة التاريخية بعدما سجل الهدف الأول لبلاده ليمهد الطريق أمام زملائه لقلب الطاولة.
وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" تسير في اتجاه فوز تاريخي لمنتخب الفراعنة بفضل هدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل أن يتدخل قلب الدفاع الأرجنتيني بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 79، ليعيد الأمل لحامل اللقب، ثم أتبعه ليونيل ميسي بهدف التعادل، ليختتم إنزو فيرنانديز الثلاثية في الوقت بدل الضائع ويخطف بطاقة التأهل.
اعتراف من المدافع الأرجنتيني
في حديثه لوسائل الإعلام، تطرق نجم خط دفاع الأرجنتين للحديث عن السر وراء تواجده داخل منطقة جزاء الخصم كأنه مهاجم صريح في لقطة الهدف الذي أحرزه. وأوضح اللاعب أن هذا التقدم الجريء لم يكن خطة متفقًا عليها: "لا، إنها تأتي هكذا... إنها لقطات يقودك إليها سير المباراة، في الحقيقة لم يخرج هذا الأمر أبداً من الجهاز الفني. لو سكالوني رآني مرة أخرى في مركز 9 سيقتلني. لكن لا، إنها أشياء تنبع منا، نفس الدافع الناجم عن التأخر بنتيجة 2-0، ومعرفتنا أن الأمور لا تسير في صالحنا، وكان يتبقى القليل على نهاية المباراة فتقدمت، وحسنًا، وصلتني الكرة وكانت مفيدة".
صمود مصري وانهيار متأخر
على الجانب الآخر، قدم المنتخب المصري أداءً بطوليًا طوال 80 دقيقة تقريبًا، حيث نجح في إحراج بطل العالم وفرض سيطرته على مجريات اللعب. بدأ الفراعنة المواجهة بثقة عالية وسجلوا هدفهم الأول من رأسية رائعة في الدقيقة 15.
ومع بداية الشوط الثاني، تضاعفت الثقة بإضافة زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 68 إثر هجمة مرتدة نموذجية. ورغم تفوق الفريق تكتيكيًا، إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت تراجعًا بدنيًا وضغطًا أرجنتينيًا هائلًا أسفر عن استقبال ثلاثة أهداف متتالية.
ورغم المطالبة بركلة جزاء في الثواني الأخيرة للمنتخب المصري، إلا أن الحكم وتقنية الفيديو لم يحتسبا شيئًا، ليودع الفراعنة منافسات المونديال بشرف كبير بعد أداء استثنائي نال إشادة واسعة.
- Getty Images Sport
التحدي القادم لـ "التانجو"
بعد النجاة من فخ الإقصاء وتجاوز العقبة المصرية بصعوبة بالغة، يوجه المنتخب الأرجنتيني أنظاره الآن نحو منافسات الدور ربع النهائي. وسيستعد رفاق القائد ميسي لمواجهة منتخب سويسرا في دور الثمانية، في مباراة مرتقبة سيحتضنها ملعب "أروهيد" بعد ساعات، باحثين عن مواصلة الانتصارات في حملة الدفاع عن لقبهم العالمي.
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