"سيفهم ذلك يوماً ما": أولي هونيس يقدم نصيحة بشأن الانتقالات إلى أحد منافسيه في الدوري الألماني

لم يقم أي نادٍ آخر في الدوري الألماني خلال السنوات الماضية ببيع هذا العدد الكبير من اللاعبين إلى الخارج بمبالغ طائلة مثلما فعل نادي أينتراخت. ففي عام 2023، انتقل راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، وفي يناير 2025 انتقل عمر مارموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، ثم انتقل هوغو إكيتيكي في الصيف إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو.

لكن من الناحية الرياضية، لا يزال أينتراخت يتخلف عن توقعاته. في الدوري الألماني، يحتل فرانكفورت حالياً المركز السابع فقط، وقد خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.