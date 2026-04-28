سيفصح عن ناديه الجديد خلال أيام.. الكشف عن موعد إعلان محمد صلاح لفريقه القادم!
إداري مصري يدلي بتصريح بشأن صلاح
صرح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، بأن المهاجم على وشك الإعلان عن خطوته التالية. ويأتي ذلك بعد أن أكد صلاح رسمياً في شهر مارس أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم الحالي من خلال إنهاء العقد بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان ساري المفعول في الأصل حتى عام 2027.
من المتوقع الإعلان عن النادي الجديد في غضون "أيام"
في حين يظل الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأكثر ترجيحًا لصلاح، إذا صدقت التقارير المتداولة على نطاق واسع، إلا أن وكيل أعماله، رامي عباس عيسى، حافظ على غموض حول الموضوع، حيث صرح سابقًا بأن "لا أحد يعرف" أين سيلعب المهاجم في المستقبل. ومع ذلك، يقول مراد إن الإعلان الرسمي وشيك.
وقال عضو المنتخب المصري، وفقاً لما أوردته مجلة Four Four Two: "هناك أخبار تتحدث عن تلقيه عروضاً من إيطاليا وفرنسا وفرق كبرى أخرى في العالم - وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية لأي فريق". "أياً كان الفريق الذي يختاره صلاح، سنقف إلى جانبه - لديه أيضاً عروض من السعودية... أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة في غضون أيام قليلة".
نهاية حقبة أسطورية في أنفيلد
يُقال إن صلاح تعرض لتمزق في أوتار الركبة خلال فوز ليفربول 3-1 على كريستال بالاس في 25 أبريل، وهو ما يهدد بإنهاء مسيرته مع النادي قبل الأوان. وقد صرح مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن بأن الإصابة ستتطلب أربعة أسابيع من العلاج، وهو ما سيؤدي فعليًا إلى غياب صلاح عن المباريات المتبقية لليفربول، لكن النادي لم يؤكد ذلك بعد.
ويشكل رحيل صلاح في الصيف تغييراً جذرياً بالنسبة لليفربول. فمنذ انضمامه من روما في عام 2017، أثبت صلاح نفسه كأحد أعظم اللاعبين على مر العصور، حيث سجل أكثر من 250 هدفاً وفاز بكل الألقاب الكبرى المتاحة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيحظى صلاح بتوديع عاطفي خلال المباراة الأخيرة لليفربول هذا الموسم، بغض النظر عما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا. وبعد ذلك، سيتجه تركيزه نحو كأس العالم 2026، حيث يُتوقع أن يكون جاهزًا لقيادة منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.
سواء توجه إلى الشرق الأوسط ليصبح وجه الدوري السعودي أو اختار خوض مغامرة أخيرة في دوري أوروبي آخر من الدرجة الأولى، فإن "الملك المصري" على وشك بدء فصل جديد في مسيرته الحافلة.