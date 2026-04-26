ونظرًا لأن جيريرو ليس لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأولى، فإن غيابه لا يمثل خسارة كبيرة لبايرن. ومع ذلك، إذا تعافى بسرعة، فقد يظل لاعبًا مهمًا ضمن خطة التناوب في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في التشكيلة الأساسية للنادي في آخر أربع مباريات بالدوري الألماني، وكان من المرجح أن يظل ضمن التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

لكن في دوري أبطال أوروبا، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في أي من مباراتي ربع النهائي ضد ريال مدريد.

وأكد النادي في أواخر مارس أن عقده، الذي ينتهي هذا الصيف، لن يتم تجديده، لذا سيغادر النادي بصفقة انتقال مجانية. ومن غير الواضح أين سيلعب اللاعب البرتغالي الدولي الذي خاض 65 مباراة دولية، مع ذكر يوفنتوس وبنفيكا كوجهتين محتملتين.

على الرغم من أنه غالبًا ما كان يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، إلا أنه تمكن من خوض 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.