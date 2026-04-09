وفقًا لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، عرض بوروسيا دورتموند بالفعل عقدًا مربحًا على اللاعب الدولي الأرجنتيني ماركوس سينيسي. وبحسب ما ورد، فإن النادي مستعد لدفع أربعة ملايين يورو صافية سنويًا للاعب البالغ من العمر 28 عامًا. وبذلك، سينضم سينيسي على الفور إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجراً.
سيصبح على الفور أحد اللاعبين الأعلى أجراً: يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقال رائعة بدون رسوم انتقال
اهتمام فريق "الأسود والأصفر" بخدمات سينيسي ليس بالأمر الجديد. ففي منتصف مارس الماضي، أفادت كل من "سكاي" و"بيلد" بشكل متطابق أن دورتموند "يراقب عن كثب" المدافع. وكان سينيسي قد أبلغ نادي بورنموث آنذاك بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف، وبأنه يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.
إلى جانب بوروسيا دورتموند، يُقال إن توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، وخاصة يوفنتوس، مهتمون به أيضًا. ويُقال إن البيانكونيري قد قدموا بالفعل عرضًا إلى سينيزي. وبناءً على ذلك، فإن الأرجنتيني قد تلقى عرضًا بعقد مدته أربع سنوات بقيمة ثلاثة ملايين يورو سنويًا.
يحتاج بوروسيا دورتموند إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. سيغيب القائد إمري كان لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس سولي النادي، ولا يزال مصير نيكو شلوتربيك غير واضح.
بديل أم إضافة لشلوتربيك؟ سينيسي يتناسب مع معايير اختيار اللاعبين الحالية في بوروسيا دورتموند
لا يزال لاعب المنتخب الألماني يتردد منذ أشهر في تجديد عقده إلى ما بعد عام 2027. وبعد تقارير متضاربة حول التطورات الداخلية في هذه القضية، تحدث المدير الرياضي لارس ريكن مؤخرًا بصراحة في مجلة «سبورت بيلد». "هناك ثلاثة خيارات: إما أن نمدد العقد، أو نبيعه في الصيف، أو ندخل في السنة الأخيرة من العقد. نريد جميعًا تجنب الخيار الأخير. لن يكون ذلك جيدًا لنا ولا لنيكو"، قال ريكن وأضاف: "ما زلنا نفترض أن الخيار الأول سينجح".
وإذا غادر شلوتربيك نادي بوروسيا دورتموند في غضون بضعة أشهر، فإن سينيسي يمكن اعتباره الخلف المثالي، على الأقل بسبب إحدى صفاته. فمثل شلوتربيك، الأرجنتيني أيضًا أعسر القدم ويتناسب مع معايير بوروسيا دورتموند الحالية، التي حددها ريكن مؤخرًا بشكل خاص للبحث عن تعزيزات هجومية. وبناءً على ذلك، يجب أن يأتي لاعبون "يساعدوننا بشكل مباشر" ولا يكلفون "مبلغ انتقال خيالي".
قد يكون أمام سينيسي فرصة للمشاركة في كأس العالم مع الأرجنتين
تلقى سينيسي تدريبه في وطنه مع نادي سان لورينزو، ثم انتقل إلى أوروبا في عام 2019. في ذلك الوقت، انضم إلى نادي فينورد في الدوري الهولندي مقابل 7 ملايين يورو. وفي عام 2022، انتقل إلى بورنموث مقابل 15 مليون يورو.
في عام 2022، خاض سينيسي أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني. بعد أن استبعده مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني لسنوات، عاد في الخريف الماضي وخاض مباراته الدولية الثانية مع المنتخب الأول في أكتوبر: في المباراة الودية ضد فنزويلا، لعب 90 دقيقة كاملة على العشب. كما لعب مع الأرجنتين في نهاية مارس.
وربما تنتظره فرصة المشاركة في كأس العالم. على الأقل في بورنموث، هو لاعب أساسي وقائد للفريق. في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 ضد وست هام في نهاية فبراير، ارتدى شارة القيادة. وبالنسبة لمدافع قلب، فقد قدم أربع تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن وفقًا لصحيفة بيلد، فإن سينيسي ليس المرشح الوحيد لدفاع دورتموند: يُقال إن اللاعب الفرنسي الشاب جوان غادو (19 عامًا) من نادي ريد بول سالزبورغ قد أثار اهتمام النادي أيضًا.
الصفقات القياسية لنادي بوروسيا دورتموند
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال أوسمان ديمبيلي مهاجم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر هجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونيخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط نادي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام لاعب وسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو