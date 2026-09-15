سيزار بالاسيوس ينفجر ضد وست هام.. الوحش المدريدي الذي جلبه أربيلوا ينصف "لا فابريكا" أمام "ضجة فيرمين لوبيز"!

صناعة فاخرة من "لا فابريكا" .. حقيقة أثبتها سيزار بالاسيوس لاعب فولهام الحالي، والذي نشأ وتدرج في المراحل السنية مع ريال مدريد، والموعد كان كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب".

فولهام حل ضيفًا على وست هام في المرحلة الثالثة من البطولة، ونجح في الفوز بصورة دراماتيكية على نظيره اللندني بنتيجة 3/2، في مباراة شهدت العديد من التقلبات والأحداث المثيرة.

الهدف الأول جاء عن طريق رودريجو مونيز لاعب فولهام، قبل أن يعادل موراتو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 37 أعاد بالاسيوس فولهام إلى المقدمة، ولكن "بابلو" سجل التعادل لوست هام، وبعدها أطلق أوسكار بوب رصاصة الرحمة على الخصم بهدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بـ78 نقطة.

وبعيدًا عن هذا الانتصار الذي جعل المدرب ألفارو أربيلوا يتنفس الصعداء بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي، دعونا نتحدث عن رجل المباراة المدريدي "سيزار بالاسيوس".



