"سيرفض برشلونة من أجل ليفربول" .. والد خلايلة يثير الجدل بعد حسم انتقاله إلى إنتر

وأضاف في "راديو حيفا": «إنه أمر مثير. لأول مرة في حياتي جعلني أبكي. كانت مفاوضات صعبة ومعقدة، ساعات وساعات من الاجتماعات كل يوم. عندما بدا أن الصفقة على وشك الفشل، لم أعد أؤمن بها. لكن الآن لا أحد أسعد مني. بدأ كل شيء منذ أن كان صغيراً: من المنزل، ومن المدرسة، ومن احترام الناس، ومن كونه شخصاً صالحاً. إنه شاب مبارك من الله من الناحية الكروية. وقد رسم له والده الطريق: اعمل، اعمل، اعمل. كنت أقول له دائماً: «لا تتكلم، اعمل»".

وأكمل: «كان هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه، وكان هذا أيضًا أحد العوامل التي عقّدت الصفقة. في كل مرة كان يظهر نادٍ جديد على الساحة، مما أدى إلى ارتفاع السعر. كان إيبسويتش مستعداً لدفع 30 مليون يورو، أي أكثر من إنتر. في لحظة الذروة، ساد بعض الفوضى وسبب عنان بعض المشاكل، بمعنى أنه تمسك بموقفه: قال إنه لا جدوى من تقديم عروض أخرى، لأنه سيلعب في إنتر فقط. أراد إنتر التعاقد معه وآمن به بقوة كبيرة. تحدث إليه المدرب عبر الهاتف وقال له: «كن مطمئنًا، ستلعب هنا فقط». لا يتم التعاقد مع لاعب يُدفع له مثل هذه المبالغ ليجلس على مقاعد البدلاء. لا أعتقد أن هناك من يضاهي مستواه ليتنافس معه على المركز في ذلك المركز».

وواصل والد اللاعب: «المنتخب الوطني؟ إنه حلمه. إنه يتوق بشدة للعب في كأس العالم، ونأمل أن نتأهل إلى إحدى البطولات الكبرى. المنتخب الوطني يأتي في المرتبة الأولى: سيفعل كل ما يلزم، سواء كان ذلك لمدة خمس دقائق أو أكثر. أنان هادئ بشكل لا يصدق في حياته اليومية. لكنه، من ناحية أخرى، ثور على أرض الملعب».