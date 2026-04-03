Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
علق على تعيين نور والمنتشري .. كونسيساو يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد "شجاره" مع أحدهم أمام الحزم!

الاتحاد
الحزم
دوري روشن السعودي
سيرجيو كونسيساو

الاتحاد يستعيد توازنه في الدوري..

"أمر مؤلم"، هكذا علق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على قلة الحضور الجماهيري في مباراة الحزم، التي استعاد فيها العميد طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي.

وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الحزم، بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع "البديل" عبد الرحمن العبود، على هدف الاتحاد في الدقيقة 72، ليحتفل على طريقة فهد المولد، ويقود العميد، لأول انتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري روشن، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.

    وكان الإعلامي منار شاهين، قد أشار إلى قلة الحضور الجماهيري قبل مواجهة الحزم، من خلال مقطع فيديو، عبر منصة (إكس)، كشف خلاله عن عدم التصفيق للحارس بريدراج رايكوفيتش، أثناء النزول للإحماء، بسبب ضعف الحضور.

    وعقب تسجيل عبد الرحمن العبود، لهدف الاتحاد، رصدت عدسات المباراة، المدرب كونسيساو منفعلًا وينظر إلى المدرجات، ما يشير إلى دخوله في مشادة مع أحد الجماهير، فيما تدخل الطاقم المعاون من أجل محاولة تهدئته.

    وبعد إطلاق صافرة النهاية، ظهر كونسيساو وهو يعانق أحد المشجعين الاتحاديين، ما يشير إلى وقوع مشادة بين الطرفين، انتهت سريعًا، ولكنها كشفت عن الجانب "العصبي" أو توتر مدرب الاتحاد.

    وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أعرب كونسيساو عن افتقاده لجماهير الاتحاد، داعيًا إياهم للتواجد بكثرة من أجل دعم الفريق الذي لا يزال يملك طموحًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    • إعلان
    رقم قياسي في البطاقات الحمراء

    وتلقى كونسيساو سؤالًا صحافيًا حول كثرة إشهار البطاقات الحمراء، هذا الموسم، حيث حقق رقمًا قياسيًا بـ7 بطاقات، منها 6 طرود مباشرة، آخرها بطرد موسى ديابي أمام الحزم، وتقييمه لعقلية اللاعبين.

    وفي هذا السياق، علّق كونسيساو على سؤال "الشرق الأوسط"، بقوله إنه لا يريد اللعب بنقص عددي، وأنه لا يطلب ذلك من اللاعبين، مستشهدًا بطرد حسن كادش في مباراة الهلال، الذي كان هناك خلاف حوله.

    وأضاف مدرب الاتحاد أنه ضد التدخلات العنيفة، ومع اللعب بقوة وروح، فيما قال إن هذا الأمر قد يعود إلى الضغط الذي يشعر به لاعبو الاتحاد، تجاه ما يتعرضون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صافرات الاستهجان والانتقادات السلبية التي قد تدفعهم لاتخاذ قرارات غير جيدة، ينالون عليها بطاقات حمراء.


    وحول عدم الاستعانة بلاعبي "فريق 21 عامًا"، رغم كثرة الغيابات، قال كونسيساو، إنه يتابعهم دائمًا، وسعيد بما قدموه في المباراة الودية الماضية أمام الوحدة، حيث شارك عدد منهم في اللقاء.

    وأضاف كونسيساو أنه يختار اللاعبين بناءً على التحضيرات معه طوال الأسبوع، ويسعى لضم اللاعب الذي يحتاج إليه، وأن هناك حلقة وصل معهم وقد شاهد عددًا من لاعبي الفريق الأول يشاركون معهم.

    رأي كونسيساو في نور والمنتشري

    وحول قرار الاتحاد، بتعيين محمد نور وحمد المنتشري كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، قال كونسيساو إنه يتقبل هذا الأمر بصدر رحب؛ كونهما من أساطير النادي، ووجودهم أعطى حافزًا للاعبين لما قدماه في تاريخ النادي.

    ووصف كونسيساو مواجهة الحزم بأنها كانت صعبة، وكان بإمكان الاتحاد تسجيل 3 أو 4 أهداف في الشوط الأول، ورغم النقص العددي، إلا أن لاعبي العميد كان لديهم إيمان بتحقيق الفوز، في الشوط الثاني، خاصة بعد الخروج من كأس الملك.

    وأضاف البرتغالي أن الفترة الماضية لم تكن سهلة عليهم، ولكنهم عوضوا ذلك بالروح، وتابع "الفترة الماضية موسم، والقادم موسم مختلف، وطموحنا دوري الأبطال، ونريد أن يكون الملعب ممتلئًا ونكون يدًا واحدة".

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 27 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، والذي ينطلق في جدة بنظام التجمع، حتى النهائي.

