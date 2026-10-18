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Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

يرى الاتحاد بعيون ميلان: بين تصريحاته المتضاربة .. كونسيساو مظلوم ولكن حديثه يكشف ضعف الشخصية!

فقرات ومقالات
سيرجيو كونسيساو
الاتحاد
ميلان
دوري روشن السعودي

كشف حساب لما قاله كونسيساو عن تجربته في السعودية..

"ما رأيته في دوري روشن، لا أريد أن أراه مرة أخرى"، بتلك الكلمات تحدّث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الاتحاد، وكأنه عاش أهوالًا في قلعة العميد، قبل أن يتم إقالته في نهاية الموسم الماضي، بداعي سوء النتائج.

كلمات حملت طابع الهجوم ضد اللاعب السعودي وإدارة الاتحاد، رغم أنه اعترف بأنه تلقى معاملة جيدة، عند قدومه إلى المملكة، الأمر الذي يجعل رسالته تستحق الوقوف عندها، حول ما إذا كونسيساو بمثابة "جاني أم ضحية"؟ في حديثه الذي أثار جدلًا كبيرًا حول تجربته في دوري روشن.

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  • تجربة كونسيساو

    في البداية، لنستعرض ملخصًا لتجربة سيرجيو كونسيساو، الذي قضى ثمانية أشهر مع الاتحاد، احتل فيها العميد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد مقاعد أندية المملكة، ولعلّ تلك الحسنة الوحيدة في مسيرته القصيرة، خاصة وأن الاتحاد ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، أمام الخلود، وغادر ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام ماتشيدا زيلفيا.

    واختصارًا لما قاله كونسيساو، فإنه ذكر بأن اللاعبين المحليين لا يفعلون مثل النجوم الأجانب، حيث يفتقدون للرغبة، والثقافة ذاتها، ولا يملكون ثقافة صارمة ولا عمل والتزام، وأحيانًا لا يحضر اللاعب إلى المران، بداعي مرض أحد أقاربه أو لعذر ديني، مثل استيقاظه في الخامسة صباحًا ليصلي وأمور أخرى.

    وأضاف كونسيساو أنه ليس من السهل الذهاب لبيئة وثقافة مختلفة تمامًا بعد 13-14 عامًا من العمل في أوروبا، فيما أوضح أنه انتقل للدوري السعودي بسبب الأموال، وأن إدارة الاتحاد تعتمد على النتائج ووسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرًا ما يتم نشر أخبار من أجل جس نبض الجمهور.

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  • ثقافة اللاعب السعودي

    في البداية، دعونا نتساءل "هل كونسيساو كان جانيًا أم مجنيًا عليه في تجربته مع الاتحاد؟"، وكي نجيب على هذا السؤال، قد نتناول حديث البرتغالي من عدة زوايا.

    الزاوية الأولى هي حديثه بشأن اللاعب السعودي، بأنه لا يحضر التدريبات، لأسباب مختلفة، ويعتمد على النجوم الأجانب الموجودون في الفريق، وهذا يمكن الرد عليه في النقاط التالية..

    * أولًا: كونسيساو عاقب عبد الرحمن العبود بالتدريبات الانفرادية، بداعي غيابه عن المران بدون عذر، ما يعني أن البرتغالي كان يملك الحق في معاقبة كل من يخالف التعليمات بتطبيق اللائحة الداخلية، وإذا ما انفراد العقد، أو خرجت الأمور عن الحد، فقد يُعاب أيضًا على المدرب بأنه لا يملك السيطرة على غرفة الملابس.

    * ثانيًا: حديث كونسيساو بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بأنه فخور باللاعبين وأنه رأى فريقًا مستعدًا لتحمل المسؤولية، بخلاف إشادات أخرى حول الروح القتالية أمام الشرطة العراقي، والتضحيات التي يقدمونها بعد الفوز على الحزم بنقص عددي، والسؤال: بقطع النظر عن عدد الأجانب "الكبير"، فهل الفريق لا يضم إلا لاعبين أجانب، أم أن حديثك كان يخصّ بالذكر الأجانب فقط؟

    * ثالثًا: إذا ما أردنا النظر للرأي الآخر، فإن مناف أبو شقير، أسطورة الاتحاد، ذكر بأن كونسيساو يتعامل بغطرسة مع اللاعبين، ولا يجوز لأي لاعب أن يناقشه، فيما صرّح عبد الرحمن العبود، خلال مقابلة إعلامية، بأن المدرب لا يعطيهم أي تعليمات، وكل ما يحصل هو توفيق من الله ثم اجتهادات اللاعبين.


  • العمل في السعودية بعد رحلة أوروبا

    النقطة الثانية في حديث كونسيساو، بأنه ليس من السهل العمل في بيئة وثقافة مختلفة في السعودية، بعد سنوات طويلة في أوروبا، والتي نجيب عنها أيضًا في النقاط التالية..

    * أولًا: كونسيساو ذاته، تحدث مسبقًا عن البنية التحتية في الاتحاد، وذكر بأنها لا تختلف كثيرًا عن الأندية الأوروبية التي سبق له أن تولى تدريبها.

    * ثانيًا: شهادة الكثير من نجوم العالم، بأن الدوري السعودي بات يتفوق على العديد من دوريات أوروبا، رغم أنه لا يزال خلف الدوريات الخمسة الكبرى، وهو الأمر ذاته الذي لاقى خلافًا، خاصة بعد تصريح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مسبقًا، بأن دوري روشن يتفوق على نظيره الفرنسي.

    * ثالثًا: قد تختلف البيئة والثقافة، وكذلك بالطبع أجواء الطقس، ولكن كيف تم الاستعانة بـ22 لاعبًا أجنبيًا من المحترفين في دوري روشن (بخلاف لاعبي المنتخب السعودي بالطبع)، في بطولة بحجم كأس العالم، بقطع النظر عن كونهم لاعبين دوليين بـ"خبرة كبيرة"، ولكن اختلاف تلك البيئة لم يؤثر على تواجدهم في تلك البطولة العالمية، كما أن لاعبُا مثل نجولو كانتي عاد إلى منتخب فرنسا، بعد تألقه مع الاتحاد، وكان حديث العالم في بطولة اليورو، وكذلك رونالدو الذي يواصل طريقه بثبات نحو حلم الألف هدف، رغم الجدل حول مستواه مع منتخب البرتغال.

    * رابعًا: كيف نجح مدربون في ترك بصمتهم في الملاعب السعودية، رغم هذا الاختلاف الكبير الذي أشار إليه كونسيساو، مثل سيموني إنزاجي الذي تولى تدريب الهلال قبل كأس العالم للأندية بفترة قصيرة، وقاده إلى ربع النهائي، وكذلك ماتياس يايسله الذي حقق مع الأهلي ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، بعيدًا عن تجربته التدريبية القصيرة قبلها في أوروبا، إلا أنه أيضًا كان لاعبًا، وكمدرب لم يكن يملك الخبرة الكبيرة قبل انتقاله للمملكة؟

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  • هل كونسيساو مظلوم؟

    لنقف هنا قليلًا، ولنتذكر أشياء مهمة، ربما تجعل سيرجيو كونسيساو في خانة المظلوم، الذي بالفعل خاض تجربة قاسية مع الاتحاد..

    * كونسيساو جاء بعد بداية الموسم، وعاش فترة انتقالات متقلبة للغاية، في ظل رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي، اثنين من أهم أعمدة الفريق، مع ضعف الصفقات البديلة في تلك الفترة، ومن ثمّ إقالته بعد نهاية الموسم.

    * تجربته مع إدارة الاتحاد، برئاسة فهد سندي، التي واجهت الكثير من الانتقادات، ما يشي بأن الوضع الإداري والفني داخل أرجاء العميد لم يكن على ما يُرام، خاصة مع إشارة الإعلامي سعود الصرامي وقت سابق، بأنه كانت هناك مؤامرة تُحاك ضد كونسيساو.

    ووفقًا لذلك، فإن كونسيساو جاء أيضًا في ظروف صعبة، فيما كانت كلمته حول اعتماد اللاعبين السعوديين على النجوم الأجانب، لتعيدنا إلى دائرة الجدل حول نظام الأجانب الثمانية في مباريات دوري روشن، وما إذا كان ينبغي تقليل هذا العدد، أو تركه مفتوحًا ودفع اللاعبين السعوديين أكثر نحو الاحتراف الأوروبي.

  • كلمة أخيرة .. كونسيساو يريد إعادة أزمة ميلان

    من طريقة إقالة كونسيساو، إلى حديثه الأخير، كان ما أشرتُ إليه قبل حوالي ستة أشهر، في مقال بعنوان "كونسيساو "يوليوس قيصر" الذي ينتظر طعنة بروتوس في الاتحاد".

    ولكن، هناك حوار سابق للمدرب البرتغالي، مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، يؤكد أنه دومًا ما يبحث عن دور الضحية، خاصة وأن ما قاله عن الاتحاد، مشابه لما ذكره أيضًا حول رحيله عن ميلان، بأنه رحل لأن الأجواء العامة لم تكن جيدة، ولم يكن هناك استقرار على مستوى النادي، والإدارة لم تدعمه.

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    حديث كونسيساو، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ما بين الإشارة إلى أجواء فوضوية إذا ما صدق فيها، يجب التعامل معها برادع، وخاصة ملف غياب اللاعبين المحليين عن التدريبات، كما أنه يحمل أيضًا نوعًا من التناقض وادعاء المظلومية، في أمور ربما تعكس قدرته أزمته في عدم القدرة على السيطرة على غرفة الملابس.

    وفي النهاية، عندما ظهرت تقارير بأن الأهلي كان يفاوض سيرجيو كونسيساو قبل مغادرته المملكة، وقبل التعاقد مع مارينو بوسيتش، فبالإمكان القول إن الراقي أفلت من سيناريو جديد مع المدرب البرتغالي، كان سيتولى فيه قيادة الفريق في فترة قصيرة قبل بداية الدوري، وتعود معها أزمته في عدم اختيار عناصر الفريق، ومن ثمّ عدم الاستقرار وثورة جديدة لم تكن لتأتي بالخير على الراقي.

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