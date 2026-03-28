كونسيساو في ميزان نور والمنتشري: رحمة وعذاب .. ومؤشر لعودة أزمة بنزيما و"انسحاب" سندي!

بداية متعثرة نسبيًا للاتحاد مع لوران بلان، قبل إقالته في سبتمبر الماضي، بعدما كان العميد يستهل مشواره للدفاع عن لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما قرر النادي الجدّاوي تجديد دماء الجهاز الفني، بمنح دفة الفريق إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

محمد نور كان من أشد المدافعين عن كونسيساو، رغم أنه سقط في أول اختبار أمام الهلال - في أكتوبر الماضي - حيث قال "القوة العاشرة" إنه مدرب عملي وصنع شكلًا وتكتيكًا في الملعب، وشخصية لا يُعلى عليها، وأضاف أن الاتحاد كان يفوز في السابق ولكن أداءه لم يكن مقنعًا، كما أشاد بـ"جرأة" المدرب البرتغالي باستبعاد الحارس رايكوفيتش، رغم أنه لم يكن مصابًا.

هناك نقطة ذكرها نور، تؤكد أنه لم يعد بعيدًا عن الأجواء داخل نادي الاتحاد، حيث قال إنه جلس مع كونسيساو في مقر النادي، ودار حديث بينهما حول وضع فريق الكرة، دون التطرق لأي ملفات أخرى، وكان البرتغالي يتحدث معه بشأن الاحتياجات التي يريدها في المرحلة المُقبلة، ما يعني أن أسطورة الاتحاد بدأ مهام عمله بشكل عملي قبل شهور، ولكن بصفته مشجعًا للعميد.