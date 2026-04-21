بعد التواصل مع سيرجيو كونسيساو.. الاتحاد يجهز "أكبر مفاجأة" للهلال في دوري جوّي للنخبة

يجهز نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل لعملاق الرياض الهلال، في كلاسيكو السعودية الكبير، ضمن منافسات بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الاتحاد يستضيف الهلال، يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قبل أن يحل ضيفًا عليه "إيابًا" في العاصمة الرياض، في الرابع من شهر مايو القادم.

