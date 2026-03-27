سيرجيو راموس يدرس العرض النهائي لشراء نادي إشبيلية، لكن أسطورة ريال مدريد ينتظر معرفة ما إذا كان النادي الذي نشأ فيه سيبقى في الدوري الإسباني

دخل المدافع الأسطوري "الدقيقة 93" الخاصة به في المراحل النهائية من خطته للاستحواذ على نادي إشبيلية. وبالتعاون مع شركة "فيرست إيليفن كابيتال"، أكمل راموس عملية تدقيق مالي صارمة لتقييم الوضع المالي للنادي. ومع توضيح الأرقام الآن، يجري إعداد عرض رسمي لإحداث تغيير جذري في الهيكل الإداري لملعب رامون سانشيز-بيزخوان.

يمثل هذا الانتقال من الملعب إلى غرفة الاجتماعات تحولاً هائلاً بالنسبة للنجم المولود في كاماس. بعد عودته لخوض تجربة لعب ثانية عاطفية، يركز راموس الآن على رؤية طويلة الأمد من شأنها أن تجعله صانع القرار الرئيسي للعملاق الأندلسي.