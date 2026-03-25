سيرجيو راموس أم ريو فرديناند؟ هاري ماجواير يختار أفضل لاعب في مركز قلب الدفاع على مر العصور، كما يحدد مدافع مانشستر يونايتد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
ماغواير خبير في القيادة في مركز قلب الدفاع
على مر السنين، اصطف العديد من الأسماء المعروفة في قلب خطوط الدفاع، سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر وجود عمود فقري متين أمرًا حاسمًا لأي فريق طموح.
ماجواير، الذي خاض أكثر من 260 مباراة مع مانشستر يونايتد و64 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، يعرف جيداً كيفية شغل هذا المنصب، حيث يتولى مهام القيادة في النادي والمنتخب. وقد ساعد في احتواء التهديد الواضح الذي يشكله بعض أفضل المهاجمين على مستوى العالم.
من اختار ماغواير ليكون أفضل لاعب وسط دفاعي في التاريخ؟
وقد استمد إلهامه من بعض أعظم اللاعبين في التاريخ الذين سبقوه، حيث تحدث ماجواير - في حوار مع DHL Express، الشريك اللوجستي الرسمي لمانشستر يونايتد - إلى موقع GOAL عن مدافعيه المفضلين في مركز قلب الدفاع قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بمدافع قلب الدفاع المفضل لدي على الإطلاق، كنت أحب مشاهدة جاب ستام وريو فرديناند يلعبان مع هذا النادي. كما يجب أن أقول إنني استمتعت حقاً بمشاهدة سيرجيو راموس خلال فترة لعبه مع ريال مدريد، وهو يفوز بكل تلك الألقاب. إذا اضطررت لاختيار لاعب واحد فقط كالمفضل لدي على مر العصور، فسأختار راموس على الأرجح".
وبعد أن اختار فائزاً بكأس العالم وحامل أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على الساحة العالمية، أضاف ماجواير عندما طُلب منه تضييق نطاق تركيزه على المنافسة المحلية في إنجلترا: "اختيار أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هو سؤال صعب للغاية لأن هناك عدداً قليلاً من اللاعبين الذين ينتمون إلى تلك الفئة، لكنني على الأرجح سأختار جون تيري أو ريو فرديناند. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بمدى استمراريتهما وما حققاه من إنجازات. إن تحقيق ذلك عاماً بعد عام على أعلى مستوى يثبت أنك مدافع من الطراز الأول، وهذان اللاعبان حققا ذلك بالتأكيد."
مانشستر يونايتد يشارك في مشروع خاص في تايلاند
يقدم نادي مانشستر يونايتد مساهمته في دعم تنمية نجوم المستقبل، من خلال تعاونه مع شركة DHL Express لتوفير ملعب كرة قدم احترافي صالح للاستخدام في جميع الأحوال الجوية لمجتمع محلي نائي في ماي سوك، تايلاند - مما يوفر بنية تحتية عالية الجودة لإحدى أكثر المناطق عزلة جغرافياً في العالم، حيث يشكل مشجعو «الشياطين الحمر» أكثر من 85% من سكانها.
ظهر الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد، باتريس إيفرا، بشكل مفاجئ في حفل الإزاحة الرسمي للغطاء، وقال عن هذا المشروع المثير: "حملة 'تحقيق الأحلام' مع DHL Express رائعة. عندما رأيت الابتسامات على وجوه الأطفال وهم يلعبون على هذا الملعب الجميل لأول مرة، كانت تلك لحظة لن أنساها. عندما كنت في ذلك العمر، لم تكن لدي الفرصة أو الرفاهية للعب على ملعب من هذا النوع. إنها حملة رائعة وشرف لي أن يتم اختياري لقطع الشريط وأن أكون أول من يلعب على الملعب مع هؤلاء الأطفال."
قال نجم مانشستر يونايتد الحالي ديوغو دالوت عن توفير مرافق حديثة لنجوم الغد: "بالنسبة لي، بدأ كل شيء على ملاعب صغيرة. في مسقط رأسي، نشأت وأنا ألعب على ملاعب خرسانية صغيرة بأهداف لا تحتوي على شباك. إذا لم تكن لدينا أهداف، كنا نستخدم زجاجتين من المياه لتمييز القائمين. تجد دائمًا طريقة لجعل الأمر ينجح لأن الجانب الجميل في كرة القدم هو الرغبة في اللعب والاستمتاع بالرياضة. عندما أفكر في تلك الأيام، لا يسعني إلا أن أتخيل مدى سعادة المجتمع المحلي عندما يرون ملعب كرة قدم جديدًا يبدو جميلًا مثل هذا الملعب."
أهمية الاستثمار في كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية
اتخذ ماغواير، المولود في شيفيلد، خطواته الأولى المترددة في رحلته نحو القمة عندما كان يتعلم مهنته في جنوب يوركشاير. وتحدث عن تشجيع حب اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية قائلاً: «أعتقد أنه من المهم للغاية أن تتوفر للأطفال المرافق وملعب للعب فيه منذ سن مبكرة. فمجرد توفر مساحة للخروج إلى الهواء الطلق أمر حيوي للنمو البدني والعقلي. كما أنه جزء مهم جدًا من التفاعل الاجتماعي والتواجد مع الأصدقاء. إن ما تم تحقيقه هنا من خلال هذه الحملة أمر رائع؛ فتوفر مكان آمن لهم للذهاب واللعب فيه أمر رائع للمجتمع".
عودة ماجواير إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي استعداداً لكأس العالم 2026
قطع ماجواير شوطًا طويلاً منذ تلك الأيام الأولى، وهو خير دليل على أنه لا ينبغي اعتبار أي حلم أكبر من أن يتحقق. فقد حظي بمكان أساسي في تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك - في إطار السعي المستمر لضمان احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا - بينما عاد في الوقت المناسب إلى صفوف منتخب إنجلترا استعدادًا لكأس العالم هذا الصيف.
قامت شركة DHL Express، الشريك اللوجستي الرسمي لمانشستر يونايتد، بتسليم ملعب كرة قدم احترافي ومناسب لجميع الأحوال الجوية إلى ماي سوك، تايلاند، في إطار حملة "تحقيق الأحلام". اكتشف المزيد هنا: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams