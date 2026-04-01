FC Barcelona
ترجمه
سيرجيو أغويرو يؤكد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد أن تم نقل نجم مانشستر سيتي المصاب من الملعب خلال بطولة اللاعبين فوق سن 35 عامًا
كارثة تحلّ في مباراة تجمع بين فريقين مخضرمين
ما كان من المفترض أن يكون مناسبة احتفالية لمشجعي إنديبندينتي تحول إلى كابوس لأحد أعظم نجوم النادي في العصر الحديث. أثناء مشاركته في مباراة كأس الدوري للكبار فوق 35 عامًا ضد غريمه ريفر بليت، تم حمل سيرجيو أغويرو خارج الملعب من قبل زملائه في الفريق وخصومه على حد سواء بعد أن انهار وهو يعاني من ألم واضح خلال المباراة. كان اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً يشارك في المباراة التي أقيمت على ملعب وايلد عندما تعرض لإصابة في أسفل ساقه اليسرى دون أي احتكاك. وعلى الرغم من فوز فريقه بنتيجة 2-0 بفضل هدفي توماس دي فينسينتي وفابيان بورداغاراي، إلا أن الأجواء ظلت كئيبة حيث تم نقل المهاجم المخضرم مباشرة إلى غرفة الملابس ثم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.
- Getty
أجويرو يؤكد خضوعه لعملية جراحية
لجأ أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع متابعيه القلقين على آخر المستجدات، حيث أعلن الخبر الذي كان يخشاه الكثيرون. فقد كشفت الفحوصات الأولية عن تمزق كبير سيتطلب رحلة طويلة للتعافي بالنسبة للاعب برشلونة السابق. وقال أغويرو: "خضعت لفحص بالرنين المغناطيسي وتأكد أنني أصبت بتمزق في الوتر. سأبدأ غدًا بإجراء الفحوصات وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. لا يوجد خيار آخر". كما توقف لحظة للتعبير عن امتنانه للدعم الفوري الذي تلقاه على أرض الملعب، مضيفًا: "أود أن أشكر جميع اللاعبين من إنديبندينتي وكذلك لاعبي ريفر الذين شعروا بالقلق".
توقف سباق فئة الكبار بشكل مفاجئ
تعد هذه الإصابة بمثابة خيبة أمل كبيرة لأغويرو، الذي كان يتمتع بمستوى ثابت في الفئات الكبرى. وبعد أن استقر الأرجنتيني مجدداً في روتينه مع النادي الذي نشأ فيه، كان قد تحدث مؤخراً عن رغبته في مواصلة تمثيل الفريق بانتظام عقب تسجيله هدفاً في الفوز على ريسترا.
قبل هذه المحنة، كان أغويرو قد صرح للصحفيين بتفاؤل، وفقاً لصحيفة ماركا: "سأبقى هنا، لذا آمل أن أستمر في خوض المباريات". للأسف، أصبحت تلك الخطط معلقة الآن مع تحول التركيز من الملعب إلى طاولة العمليات. تمثل هذه الإصابة أخطر انتكاسة بدنية له منذ أن اضطر إلى اعتزال كرة القدم الاحترافية بعد اكتشاف إصابته بمرض في القلب خلال فترة قصيرة قضاها في برشلونة.
- Getty Images Sport
طريق إعادة التأهيل
ورغم أن حدة المنافسات في كرة القدم للمحترفين المتقاعدين أقل بكثير من المستوى النخبي الذي أتقنه أغويرو في ملعب «إتيهاد»، إلا أن إصابة وتر العرقوب تظل من أصعب حالات التعافي التي قد يمر بها أي رياضي. وسيبدأ الآن عملية إعادة التأهيل المألوفة، وإن كان ذلك هذه المرة دون الضغط المرتبط بالعودة إلى صفوف المحترفين. وفي الوقت الحالي، تظل الأولوية هي نجاح العملية الجراحية واستعادة أسطورة «مانشستر سيتي» لقدرته الكاملة على الحركة.