سيرجيو أغويرو يؤكد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد أن تم نقل نجم مانشستر سيتي المصاب من الملعب خلال بطولة اللاعبين فوق سن 35 عامًا

تعد هذه الإصابة بمثابة خيبة أمل كبيرة لأغويرو، الذي كان يتمتع بمستوى ثابت في الفئات الكبرى. وبعد أن استقر الأرجنتيني مجدداً في روتينه مع النادي الذي نشأ فيه، كان قد تحدث مؤخراً عن رغبته في مواصلة تمثيل الفريق بانتظام عقب تسجيله هدفاً في الفوز على ريسترا.

قبل هذه المحنة، كان أغويرو قد صرح للصحفيين بتفاؤل، وفقاً لصحيفة ماركا: "سأبقى هنا، لذا آمل أن أستمر في خوض المباريات". للأسف، أصبحت تلك الخطط معلقة الآن مع تحول التركيز من الملعب إلى طاولة العمليات. تمثل هذه الإصابة أخطر انتكاسة بدنية له منذ أن اضطر إلى اعتزال كرة القدم الاحترافية بعد اكتشاف إصابته بمرض في القلب خلال فترة قصيرة قضاها في برشلونة.