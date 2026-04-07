سيدات أثرن الجدل في كرة القدم: الخائنة عادت لصوابها وابنة رئيس الوزراء أصبحت سيدة أعمال.. أين هن الآن؟

تعتبر عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك واحدة من أكثر الوجوه التي ارتبطت بذاكرة مشجعي كرة القدم حول العالم بفضل علاقتها الطويلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي استمرت لمدة خمس سنوات كاملة.
بدأت القصة في عام 2010 وتحولت سريعًا إلى مادة دسمة للصحافة العالمية التي كانت تتبع خطوات الثنائي في كل مكان.
ورغم التناغم الظاهري إلا أن التقارير الصحفية أكدت دائمًا وجود فجوة كبيرة بين إيرينا ووالدة رونالدو حيث قيل إن الأخيرة لم تكن راضية عن طبيعة عمل إيرينا وتحفظها تجاه التقاليد العائلية الصارمة.
ووصلت الأزمة إلى ذروتها عندما رفضت إيرينا حضور حفل عيد ميلاد والدة رونالدو مما أدى إلى الانفصال النهائي في عام 2015 وهو القرار الذي صدم الملايين حينها وأنهى حقبة كانت فيها إيرينا السيدة الأكثر تأثيرًا في حياة النجم البرتغالي.
وفي الوقت الحالي تواصل إيرينا تألقها كواحدة من أعلى عارضات الأزياء أجرًا في العالم حيث ظهرت مؤخرًا في شهر مارس الماضي كوجه دعائي رئيس لإحدى دور الأزياء العالمية الكبرى في مدينة باريس.
وتشير أحدث الأخبار في شهر أبريل الحالي من عام 2026 إلى أن إيرينا بدأت في كتابة مذكراتها الشخصية التي تتناول مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء الرياضية التي فارقتها منذ أكثر من عشر سنوات مؤكدة أنها نجحت في بناء إمبراطورية فنية وتجارية مستقلة تمامًا.