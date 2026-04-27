AFP
"سيحظى بالوداع الذي يستحقه".. فان دايك يراهن على "التعافي السريع" لصلاح
فان دايك متمسك بالأمل لأسطورة أنفيلد
يرفض قائد ليفربول تقبل فكرة أن صلاح قد سجل بالفعل ظهوره الأخير مع النادي. وكان المهاجم قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز "الريدز" بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس، مما ترك الجماهير في حالة من القلق حيال انتهاء فترته الحافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله المؤكد في الصيف.
وعلى الرغم من المشهد القاتم لخروج صلاح وهو يعرج، يعتقد فان دايك أن قدرات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً على التعافي السريع قد تمكنه من العودة لخوض المباريات الختامية على أرض الفريق. وقال المدافع عندما سُئل عما إذا كان صلاح سيلعب مجدداً: "آمل ذلك، سيكون هناك تقييم طبي يحدد طبيعة المشكلة، وأنا أعلم أنه يبذل قصارى جهده للعودة إلى أرض الملعب في أسرع وقت ممكن".
- Getty Images Sport
رحيل مؤثر للملك المصري
يُعد توقيت الإصابة قاسياً بشكل خاص بالنظر إلى تبقي أربع مباريات فقط لليفربول في موسمه. ومع استعداد صلاح للرحيل بانقضاء عقده في يونيو، فإن احتمالية غيابه عن حفل وداعه في الملعب تمثل عبئاً ثقيلاً على الفريق. واعترف فان دايك بأن هذا الموقف كان يثقل كاهل زميله أثناء خروجه من الملعب يوم السبت.
وأوضح فان دايك: "إذا تعرضت لإصابة في هذه المرحلة من الموسم، لا سيما في الوضع الذي يمر به، ولم يتبق له سوى مباراتين فقط على أرضه، فإن مزيجاً من المشاعر سيتوارد إلى ذهنك عند خروجك. الحقيقة هي أنه يجب أن يخضع لفحوصات وتقييم، ونأمل ألا يطول غيابه، ولكن في هذه اللحظة لا أعرف شيئاً. ربما يعود الأسبوع المقبل، وربما لا. ليس لدي أي فكرة".
- Getty Images Sport
وداع مضمون بغض النظر عن الجاهزية البدنية
لقد أصبح إرث صلاح في "أنفيلد" محفوراً في الصخر، حيث سجل 257 هدفاً في 440 مباراة، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي. وبغض النظر عما إذا كان سيكسب معركة استعادة لياقته، يوقن فان دايك أن الجماهير ستمنح اللاعب الحائز على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات، التكريم الذي يستحقه عن مسيرته المليئة بالألقاب التي امتدت لتسع سنوات.
وأضاف فان دايك: "سيحظى بحفل وداع بغض النظر عن أي شيء. لا أعتقد أن هذا هو ما يشغلنا في هذه اللحظة، لا ينبغي لنا أن نستبق الأحداث. بمعرفتي بـ (مو)، فهو شخص يتعافى بسرعة في ظل وجود الفريق الطبي المناسب حولنا، ولننتظر ونرى".
التأهل لدوري أبطال أوروبا
بعيداً عن القلق بشأن صلاح، كان فوز ليفربول على بالاس خطوة إيجابية نحو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا. وقد سمح هذا الفوز لفريق "الريدز" بالصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً عن مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، رغم أن غريمهم التقليدي لا تزال لديه مباراة مؤجلة. وفي حين يخيم شبح غياب صلاح المحتمل بقوة، سارع القائد إلى الإشادة باللاعبين الآخرين الذين ارتقوا لمستوى الحدث، لا سيما ألكسندر إيساك الذي كسر أخيراً نحسه التهديفي في "أنفيلد" خلال المباراة.
وقال فان دايك: "من المهم بالنسبة لأليكس أن يسجل الأهداف كمهاجم، ولقد كان هدفاً رائعاً. وفيما يتعلق بما رأيته منه، فالجميع يعلم ويرى ويختبر كزملاء في الفريق مدى تميزه. الأمر يتعلق بالمشاركة في المباريات واكتساب الثقة، لكن من الواضح أن تسجيل الأهداف كمهاجم هو الدافع الرئيسي بالنسبة له. لست قلقاً بشأنه على الإطلاق مهما حدث. نحن نريد منه ما هو أكثر من مجرد الأهداف وهذا ما يمكنه تقديمه، وعليه فقط الاستمرار ومواصلة العمل، والحفاظ على لياقته البدنية، والبقاء عنصراً مهماً في النادي لأنني أعتقد أنه سيكون كذلك، وهو كذلك بالفعل".