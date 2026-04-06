"سيبقى هذا اليوم محفوراً في ذاكرتي" - كريستيانو رونالدو يُظهر رقيه بلفتة إنسانية تجاه المهاجم البرازيلي بعد مهرجان الأهداف الذي قدمه "النصر"

ووفاءً بوعده، ما إن انتهت المباراة حتى بحث رونالدو عن كاردوسو لتسليمه هذه التذكار الثمين، مما جعل المهاجم البرازيلي يغمره التأثر جراء هذا اللقاء مع نجمه المفضل.

ونقل كاردوسو فرحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة لقميص النصر الأصفر والأزرق الشهير. وكتب المهاجم في منشور مؤثر على إنستغرام عقب المباراة: "لسوء الحظ، لم تكن النتيجة جيدة لفريقنا، لكن هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرتي".








