Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Sebastien Desabre WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

كسب تعاطف العالم بـ"رواية الوفاة المغلوطة" | "العظيم" سيباستيان ديسابر .. تمرد على حياة والده وتدخل الجيش الفرنسي لإجلائه من كوت ديفوار

فقرات ومقالات
سيباستيان ديسابر
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
هيرفي رينارد
أسيك ميموزا

حكايات من حياة مدرب الكونغو الذي أصبح حديث العالم..

وسط كل أحداث كأس العالم 2026 الجدلية والمثيرة، يحتل الفرنسي سيباستيان ديسابر؛ المدير الفني للكونغو الديمقراطية، جزء كبير من المشهد خلال الساعات الماضية، ليس لوداع الفهود الحدث العالمي بسيناريو درامي، إنما لما حدث في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

بالأمس، ودع المنتخب الكونغولي المونديال من دور الـ32، بالهزيمة في الوقت القاتل أمام نظيره الإنجليزي (1-2)، حيث سجل الأسود الثلاثة ثنائيتهم في الدقيقتين 75 و86 عن طريق هاري كين، في وقت كان به الفهود متقدمين بهدف منذ الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

لكن الدراما لم تتوقف عند السيناريو الصادم في وقت كان يقدم به المنتخب الكونغولي أداءً أكثر من رائع، بل انتقلت للمؤتمر الصحفي لديسابر عقب المباراة، حيث بدى مصدومًا في نهايته عندما أعلن جيري كاليمو؛ المسؤول الإعلامي للفريق، وفاة والد المدرب الفرنسي قبل مواجهة إنجلترا.


  • رواية الوفاة المغلوطة

    شبكة قنوات "الكاس" القطرية نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إعلان وفاة والد ديسابر بالمؤتمر الصحفي من قِبل المسؤول الإعلامي للمنتخب الكونغولي جيري كاليمو.

    وظهر ديسابر في الفيديو وعلامات الصدمة على وجهه، بينما يتلقي التعازي من جيري كاليمو، وهو الفيديو الذي نال على إثر الفرنسي تعاطف العالم أجمع تقريبًا.



    لكن الرواية المنتشرة حوله مغلوطة بدرجة كبيرة .. صحيح أن والد سيباستيان ديسابر قد وافته المنية أمس الأربعاء، قبل مواجهة الكونغو وإنجلترا، بعد صراع مع المرض إلا أن ما قيل عن عدم علم المدرب بالنبأ قبل المباراة ليس صحيحًا.

    وكالة "رويترز" أكدت أن ديسابر كان على علم بوفاة والده قبل المباراة، إنما علامات الصدمة التي بدت على وجهه في لحظة إعلان الخبر بالمؤتمر الصحفي، تعود لاستغرابه من تصرف المسؤول الإعلامي للكونغو وإعلانه الخبر أمام الصحفيين.

    ما يدعم رواية "رويترز" هو رد فعل ديسابر بعد ذلك، حيث اكتفى بقول "شكرًا لك"، قبل النهوض للمغادرة.

    عمومًا، تفتح هذه الواقعة باب الحديث عن الحياة الشخصية وخبايا المسيرة العملية لواحد من أنجح مدربي القارة السمراء، غير المحظوظ بالشعبية نفسها في بلده الأم "فرنسا"..


    • إعلان
  • FBL-AFR-2019-MATCH14-UGA-ZIMAFP

    تمرد على حياة والده في الصغر

    البداية بقصة من الحياة الشخصية لديسابر، عندما قرر التمرد على التنقل الكثير لأسرته، حيث كان يعمل والده في قطاع الخدمات الصرفية الخاصة وإدارة الثروات في أحد البنوك الفرنسية، ما كان يتطلب عدم الاستقرار في مدينة واحدة، فمن فالانس إلى شالون سور سون فإبينال، ثم إلى سانس وأخيرًا كان.

    كان كانت المحطة الأخيرة لسيباستيان مع أسرته، إذ عندما بلغ 19 عامًا، قرر والده الانتقال إلى أفينيون لطبيعة عمله، لكن الابن رفض، قائلًا في حوار سابق مع الموقع الفرنسي "13 Heures Foot ": "قلت لوالدي (لا أنا باقٍ في كان، أنا مرتاح هنا (يضحك)). كنت في سنتي الأولى من المرحلة الثانوية، وقد استقرت حياتي هناك، فرد والدي (حسنًا، لكنك ستعتمد على نفسك)".

    ومن هنا بدأ سيباستيان ديسابر التكفل بمصاريف حياته كشاب في بداية حياته بمفرده..


  • FBL-AFR-2019-MATCH14-UGA-ZIMAFP

    الجمع بين المجال الطبي والتدريب المهني .. وكرة القدم أيضًا

    ماذا فعل ديسابر أمام تحدي والده برفع يده من تحمل تكاليف إقامته وحيدًا في كان؟ .. سلك مجالين مختلفين تمامًا ما بين الطب والعمل الإداري!

    لتعلم أولًا أن ديسابر في فترة شبابه كان لاعبًا في فرق الهواة بفرنسا، ومسيرته كلاعب لم تتخط هذا الحد، رغم قوته الحالية على الساحة التدريبية، لكنه من القلائل الذين فشلوا كلاعبين ونجحوا كمدربين.

    لذا بعد ترك والده له، كسب قوت يومه من اللعب في نادي موجان ثم روشفيل في دوري الهواة الفرنسي، بينما استكمل دراسته بالحصول على بكالوريا علمية ثم دبلوم تقني عالي في التحاليل الطبية لمدة عامين، ثم درس عامًا وحيدًا في كلية الطب.

    من خلال تلك الدراسات، عمل في مستشفى "بروساي" في مدينة كان – مستشفى سيمون فيل حاليًا – تحديدًا في قسم أمراض الدم بعد حصوله على الدبلوم التقني العالي في البيولوجيا والتحالية الطبية، لكنها كانت وظيفة مؤقتة لسد مكان أحد الموظفين الغائبين لعدة أشهر، ومع عودته، غادر ديسابر المستشفى.

    ومن العمل في المجال الطبي، اتجه للعمل في شركة "لانغوازور" للتدريب المهني، حيث كان يقود عشرات الموظفين وهو ابن الـ24 عامًا، وهذه الفرصة تحديدًا ما جعلت منه مدربًا ناجحًا من الناحية الإدارية قبل الفنية، حيث يرى الفرنسي أن نجاح المدرب يعتمد على 50% إدارة و50% تدريب.

    نجاح ديسابر في حياته العملية لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى أنه عمل كلاعب ومدرب في آنٍ واحد بنادي روشفيل، إذ لعب للفريق الأول به وفي نفس الوقت تولى المسؤولية الفنية للفريق الرديف بعد رحيل المدرب.


  • FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

    دور رينارد في النقلة الكبرى بحياة ديسابر

    عمل ديسابر في نادي روشفيل كمدرب تواصل حتى عام 2010، قبل أن يقرر التمرد على روتينه كمدرب غامض بعيدًا عن الأضواء الفرنسية، وهنا استعان بهيرفي رينارد..

    أوضح ديسابر في حوار سابق مع موقع "13 Heures Foot" أنه أرسل السيرة الذاتية الخاصة به إلى رينارد، الذي كان يعمل حينها مدربًا لمنتخب زامبيا، لترشيحه في أي فرصة متاحة أمامه سواء داخل فرنسا أو خارجها، وقد كان عبر نادي أسيك أبيدجان الإيفواري في عام 2010.

    السؤال الآن .. من أي تعرف رينارد على ديسابر كمدرب، يحكي الأول لـ"13 Heures Foot": "كنت أعيش على مقربة من ملعب موريس-جانبيير في لو كانيه، وكنت آتي لمشاهدة المباريات روشفيل من وقت لآخر عندما أكون في فترة راحة. في أحد الأيام، عرض علي روجيه وويجنين، رئيس نادي أسيك ميموزا أبيدجان — الذي أعرفه وما زال رئيساً حتى اليوم — مهمة تدريب فريقه. فقلت له لا، إنني مهتم أكثر بتدريب المنتخبات الوطنية. سألني حينها إن كنت أعرف أحدًا، وهنا فكرت في سيباستيان. ذكرت اسمه له، وكان سيباستيان مهتمًا، وقمت بالربط بينهما ولم أتدخل في المفاوضات أكثر من ذلك (يضحك). كان سيباستيان شابًا، وكان عامل السن مهمًا، وبالطبع لمحت فيه شيئًا مميزًا: القيادة والذكاء".

    وأضاف رينارد: "يجب أن أعترف أننا لا نعرف بعضنا البعض عن قرب بشكل وثيق، لسنا مقربين مثل علاقته بسيباستيان مينييه (مدرب هايتي). نحن نتبادل الرسائل فقط ونبارك لبعضنا بعد المباريات. هل أرسلت له رسالة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية لكأس العالم؟ بالطبع، هذا أمر طبيعي! هنيئاً له، وهنيئاً له على مسيرة التصفيات التي تضمنت محطات عديدة".


  • FRANCE-ICOAST-DIPLOMACYAFP

    إجلاء الجيش الفرنسي له من كوت ديفوار

    "لقد كانت مخاطرة" .. هكذا وصف ديسابر خطوة الرحيل من فرنسا إلى كوت ديفوار من بوابة أسيك ميموزا، خاصةً وأنه لم يستفد ماليًا كثيرًا بل كان يتقاضى تقريبًا نفس راتبه مع نادي روشفيل، لكن الطموح الكروي دفعه لاتخاذ تلك الخطوة مع نادٍ ينافس على البطولات في القارة السمراء.

    لكن لم تكن الحياة سهلة على الإطلاق في بلد العاج، فبعد خمسة أشهر تقريبًا من عمله مع أسيك ميموزا ضربت أزمة سياسية البلد، ليضطر الجيش الفرنسي للتدخل لإجلاء ديسابر..

    القصة تعود لأبريل 2011، وقتما اشتدت المنافسة على مقعد رئاسة كوت ديفوار بين الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو ومنافسه الحسن واتارا، إذ تحول المشهد لساحة حرب في أبيدجان.

    يقول ديسابر عن هذه الفترة: "تعرضت لإطلاق نار في تلك الفترة، كان العنف مسيطرًا، وحوصرت في أبيدجان لمدة تسعة أيام، قبل أن يتدخل الجيش الفرنسي ويقوم بإجلائي. لكن كل هذه التجارب جعلت مني شخصًا أفضل في الإدارة والقيادة لاحقًا".


  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    أكثر ما يفتخر به ديسابر في مسيرته

    لن نتحدث كثيرًا عن مسيرة ديسابر بعد أسيك أبيدجان، فمشواره معروف، لكن لنختتم حديثنا بأكثر ما يفتخر به المدرب الفرنسي ويذكره كلما سنحت الفرصة..

    كما ذكرنا سلفًا لم يكن صاحب الـ49 عامًا بلاعب ناجح من الدرجة الأولى وكذلك على مستوى التدريب في فرنسا، أي القارة الأفريقية هي الشاهد الأول على نجاحاته.

    لكن ديسابر دائمًا ما يفتخر بكونه "رجل أول" طوال مسيرته التدريبية رغم بدايته المتواضعة في فرنسا .. ذكر هذا الجانب أكثر من مرة خلال حوار قديم مع " 13 Heures Foot"..

    " أتميز بأنني لم أعمل أبداً كمدرب مساعد. لقد كنت دائماً الرقم واحد. لذا عندما تكون دائماً الرقم واحد، يجب أن تكون منفتحاً على أشياء أخرى، لترى كيف تدار الأمور" .. "لقد كان هيرفي رينارد مساعدًا لكلود في البداية (مع غانا، في 2007-2008)، ثم تولى سيباستيان مينييه المسؤولية من هيرفي كمساعد، أما أنا فكنت خارج هذه الدائرة قليلًا لأنني بنيت مسيرتي المهنية كالرقم واحد (مدير فني)، دون أن أكون مساعدًا لأي شخص، مررت بنجاحات وإخفاقات، وبنيت نفسي بنفسي في الأساس".

    قصة كفاح تستحق الذكر، كما يستحق كم التعاطف الذي يحظى به من العالم أجمع حاليًا سواء لوفاة والده قبل ساعات من مواجهة إنجلترا أو لوداع الكونغو كأس العالم 2026 رغم أفضليتها في مواجهة الإنجليز!