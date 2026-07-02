كسب تعاطف العالم بـ"رواية الوفاة المغلوطة" | "العظيم" سيباستيان ديسابر .. تمرد على حياة والده وتدخل الجيش الفرنسي لإجلائه من كوت ديفوار

وسط كل أحداث كأس العالم 2026 الجدلية والمثيرة، يحتل الفرنسي سيباستيان ديسابر؛ المدير الفني للكونغو الديمقراطية، جزء كبير من المشهد خلال الساعات الماضية، ليس لوداع الفهود الحدث العالمي بسيناريو درامي، إنما لما حدث في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.
بالأمس، ودع المنتخب الكونغولي المونديال من دور الـ32، بالهزيمة في الوقت القاتل أمام نظيره الإنجليزي (1-2)، حيث سجل الأسود الثلاثة ثنائيتهم في الدقيقتين 75 و86 عن طريق هاري كين، في وقت كان به الفهود متقدمين بهدف منذ الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.
لكن الدراما لم تتوقف عند السيناريو الصادم في وقت كان يقدم به المنتخب الكونغولي أداءً أكثر من رائع، بل انتقلت للمؤتمر الصحفي لديسابر عقب المباراة، حيث بدى مصدومًا في نهايته عندما أعلن جيري كاليمو؛ المسؤول الإعلامي للفريق، وفاة والد المدرب الفرنسي قبل مواجهة إنجلترا.