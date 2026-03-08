سوندرلاند يخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد بورت فيل، الفريق المتذيل في دوري الدرجة الأولى، في مفاجأة مدوية

جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 28 بواسطة بن وين. بعد أن أبقى هجوم فالي العازم على الكرة حية من ركلة ركنية، قفز المهاجم - الذي يصادف أنه من مشجعي نيوكاسل، ألد أعداء سندرلاند - أعلى من الجميع ليحول الكرة برأسه إلى شباك المرمى. أدى الهدف إلى إثارة جنون المشجعين المحليين الذين احتفلوا بتقدم فريقهم غير المتوقع. ساندرلاند، بقيادة نجومه البارزين، كافح من أجل إيجاد أي إيقاع في رد فعله على هذه النكسة. على الرغم من سيطرة فريق الدوري الممتاز على الكرة، إلا أنه افتقر إلى الحسم المطلوب لكسر دفاع بورت فالي الذي لعب بصرامة دفاعية تليق بفريق أعلى منه في ترتيب الدوري.

وفقًا لـ Opta، يمثل هذا الفوز علامة فارقة في تاريخ بورت فيل، حيث وصل الفريق الآن إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية فقط في تاريخه (المرة الأولى كانت في 1953-54). علاوة على ذلك، بفوزه على بلاك كاتس، أطاح فاليانتس بمنافس من الدوري الإنجليزي الممتاز من المنافسة للمرة الأولى منذ فوزه الشهير على إيفرتون في الدور الرابع 1995-96.