"سوكيتو" تغير قواعد اللعبة: الشركة المصنعة لأحذية كرة القدم الأكثر صداقة للبيئة في العالم تطلق نسخة جديدة من حذاء "سكوديتا"
التركيز على الراحة
تتكون حذاء "سوكيتو" من أكثر من 50% من المواد المعاد تدويرها، وقد حولت الشركة تركيزها نحو الراحة، حيث تكتسب حذاء السرعة الخاص بها بعدًا جديدًا. وبالاستناد إلى نفس التصميم الأساسي للحذاء الأصلي، ولكن هذه المرة مصنوعًا من مادة "بيوتك"، يتميز الحذاء بملمس ناعم للغاية دون المساس بخفة الوزن وسرعة الاستجابة التي يتوقعها الرياضيون.
يعني تصميم الجزء العلوي من قطعة واحدة أنه خالٍ من الدرزات تمامًا، مما يتيح ملاءمة أكثر اتساقًا ويقلل من نقاط الضغط على القدم.
مستوحاة من الطبيعة
تم تزويد حذاء "سكوديتا" بطلاء جديد احتفالاً بتجديده، حيث تميز بلون زمردي متلألئ مستوحى من الحرباء والبرمائيات وأحجار الزمرد المتلألئة تحت أشعة الشمس، وهو ما يتماشى تماماً مع هوية العلامة التجارية باعتبارها الأكثر صداقة للبيئة.
قال جيك هاردي، مؤسس Sokito، عند إطلاق الحذاء: "يمثل BioTouch Emerald طفرة بالنسبة لـ Sokito. إنه الخطوة التالية في التصميم والأداء والاستدامة".
50% من المواد المعاد تدويرها
وتمشياً مع القيم الأساسية لعلامة Sokito، يتكون الحذاء من أكثر من 50% من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الأربطة المصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%، ونعل خارجي مصنوع من بذور الخروع بنسبة 89%.
نادي حصري
يمكنك مشاهدة الحذاء على أرض الملعب بين مجموعة حصرية من اللاعبين ومستثمري Sokito، ومن بينهم كابتن فريق تشيلسي ميلي برايت، ونجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) دياندري ييدلين وآشلي ويستوود، مع انضمام المزيد إلى النادي قريبًا.
حذاء Sokito Scudetta BioTouch Emerald متاح للشراء الآن من موقع sokito.com ومن متاجر تجزئة مختارة.