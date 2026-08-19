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Erling Haaland HIC 2-1GOAL
علي سمير

"دمار مانشستر سيتي هو كلمة السر" .. انسوا ألفاريز وانتظروا هالاند في برشلونة بفضل رودري وجوارديولا!

فقرات ومقالات
برشلونة
إرلينج هالاند
مقال رأي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
كريستيان كوفاني
ماتياس فرنانديز باردو
سيرهو غيراسي
لويس سواريز
جيورج ميكوتادزي
أولي واتكينز
نيكولو تريسولدي
دينيز أونداف
جابرييل جيسوس
مانشستر سيتي

هل يتحقق الحلم الأكبر لجوان لابورتا؟

وكأن جماهير برشلونة موعودة في كل صيف مع سوق الانتقالات، ارتباط طويل بأحدهم يتحول إلى مسلسل، نهايته سلبية وصادمة، أو إيجابية مملة بتوقيع اللاعب بعدما شعر الجميع بفقدان الحماس والشغف تجاه الصفقة.

بالأمس، كان موعدنا مع نيكو ويليامز الذي أوهم الجميع أنه يريد برشلونة، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو، واليوم نحن نتحدث عن خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

الأرجنتيني هو المهاجم الحلم لبرشلونة، ولا شك أنه يستحق هذه المكانة، بسبب التطور الشديد الذي يمر به مع نادي العاصمة الإسبانية، كما أن اللاعب جعل الأمور واضحة برغبته في الذهاب إلى كتالونيا.

أتلتيكو أوضح موقفه أيضًا، لا مجال للبيع، وبالتحديد برشلونة، المنافس المباشر على لقب الدوري الإسباني، وحتى هذه اللحظة فالصفقة متوقفة تمامًا واللاعب سيبقى في ناديه حتى نهاية السوق.

وبعيدًا عن التقارير الصحفية التي تمنحك الأمل في إمكانية حدوث الصفقة، هناك سيناريو آخر قد يسير فيه برشلونة، وذلك بالتعاقد مع من أجلس ألفاريز على الدكة في مانشستر سيتي، وأجبره على الانتقال لأتلتيكو من البداية .. إنه إرلينج هالاند!

  • haaland(C)Getty Images

    حلم ما قبل ألفاريز

    اسم هالاند ارتبط ببرشلونة أكثر من مرة، وتم اقتراحه كبديل مستقبلي لروبرت ليفاندوفسكي قبل رحيله إلى شيكاغو فاير الأمريكي، ولكن فكرة إخراجه من مانشستر سيتي الآن تبدو مستحيلة للغاية.

    العديد من التقارير الصحفية أكدت أن هالاند يعتبر بمثابة "الهوس" بالنسبة للرئيس جوان لابورتا، حيث يؤمن أن النرويجي يمكنه قيادة برشلونة لسنوات قادمة، ليكون الحلقة الناقصة من أجل إعادة الفريق للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والفوز به.

    الأمر لم يتوقف فقط على لابورتا، منافسه السابق على رئاسة برشلونة، وهو فيكتور فونت، سبق له الحديث عن إجراء محادثات مع مانشستر سيتي بالحصول على أولوية التعاقد مع النرويجي لو أراد مغادرة ملعب الاتحاد يومًا ما.

    حدوث الصفقة في الميركاتو الصيفي الحالي يعتبر مستحيلًا بنسبة 100%، بسبب صعوبة إخراجه من مانشستر سيتي، وكذلك بسبب نقص الموارد المادية في برشلونة حاليًا، خاصة وأن صفقة مثل هالاند ستحتاج لميزانية سوق كامل وحدها.

    النادي تعاقد مع أنتوني جوردون ورودري وكريم أديمي وجيسي بيسيو، مقابل 160.5 مليون يورو، وصفقة هالاند وحدها ستكلف ما يصل إلى 200 مليون يورو، لذلك يجب تأجيلها لحين آخر.

    الصيف القادم هو الموعد الأنسب لضم النرويجي، كل المؤشرات تقول ذلك .. دعنا نخبرك لماذا!

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  • Arsenal-Man City Community Shield.jpgGetty/GOAL

    سقوط مانشستر سيتي

    بعد سنوات طويلة وسلسلة من الألقاب المحلية والأوروبية، رحل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي بعد موسمين من التخبط، ليأتي بدلًا منه الإيطالي إنزو ماريسكا، وهو يحمل إرثًا غاية في الثقل والصعوبة.

    المؤشرات الحالية تؤكد أن ماريسكا سيكون بحاجة إلى الكثير من الوقت لإعادة إحياة مانشستر سيتي من جديد، ليس فقط بعد رحيل بيب، المدرب الذي ترك بصمته بشكل واضح على الكرة الإنجليزية والنادي نفسه على وجه التحديد، بل لمغادرة النجم الإسباني رودري إلى برشلونة!

    رحيل هذا الثنائي يمكنه تدمير مانشستر سيتي بكل سهولة، وإطالة مدة عودته إلى منصات التتويج لعام أو عامين على أقل تقدير، لأن جوارديولا منح سيتي الكثير من المميزات الفنية والشخصية والبدنية، وجعل الفريق يظهر بصورة شبه متكاملة دفاعيًا وهجوميًا لسنوات، ومن الصعب بل المستحيل أن يصل ماريسكا إلى نفس الدرجة من الاتقان في تجربته الجديدة.

    وأيضًا بالنسبة لرودري، اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية واليورو وكأس العالم، هو عقل مانشستر سيتي، من دونه بدأ انهيار الفريق التام في موسم 2024/2025، عندما تعرض لإصابة قوية في الركبة جعلت طموح الفريق يصل إلى مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فقط!

    قيمة رودري أكبر بكثير مما يعتقده البعض، نحن نلتفت إلى أهداف هالاند ومهارات جيريمي دوكو وفيل فودين، وتمريرات النجم الراحل كيفين دي بروينه الساحرة، ولكن نجم برشلونة الجديد كان يتحكم في مسار اللعب بكل أريحية، ويدير المباراة بقدراته الفنية والذهنية التي سيفقدها مانشستر سيتي، حتى وإن تعاقد مع إليوت أندرسون وأيوب بوعدي.

    وما شاهدناه في مباراة الدرع الخيرية الأخيرة خير دليل على ذلك، مانشستر سيتي ظهر بلا هوية أو شخصية أمام آرسنال، وخسر بثلاثية نظيفة ضد المدفعجية، في مشهد نادر فشل فيه "مرعب البريميرليج" سابقًا في تهديد خصمه اللندني.

    وهو ما يعيدنا إلى برشلونة وبالتحديد لهالاند، عندما يجد النرويجي كل من حوله يتساقطون : جوارديولا وبرناردو سيلفا ورودري وإلكاي جوندوجان وجون ستونز ومن قبلهم كيفين دي بروينه وإيدرسون، وربما بعدهم فيل فودين وروبن دياش وغيرهما، فلماذا يبقى؟

    لو استمر مانشستر سيتي لموسم ثالث بلا دوري إنجليزي أو دوري أبطال أوروبا مع ماريسكا، سيكون على هالاند التفكير جديًا في الرحيل لإنقاذ مسيرته لأن عمره وقتها سيصل إلى 27 سنة، لم يعد صغيرًا لإهدار المزيد من الوقت دون الحصول على ألقاب.

    وهنا سيجب على برشلونة التحرك بأي ثمن، حتى لو تخطت الصفقة أكثر من 200 مليون يورو، لأن التعاقد مع هالاند سيمثل ضربة قوية يوجهها النادي الكتالوني لجميع المنافسين، وبالتحديد الغريم التقليدي ريال مدريد، سواء من الناحية الرياضية أو الدعائية، كماكينة أهداف مضمونة وواجهة إعلامية واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم.

  • Luis Suarez Sporting CPGetty Images

    الطريق نحو هالاند

    إذن، لو أراد برشلونة ضم المهاجم النرويجي، أو حتى العودة إلى خوليان ألفاريز مرة أخرى الصيف القادم، سيكون عليه عدم التعاقد مع مهاجم مكلف في الميركاتو الصيفي الحالي، والاعتماد على حل مؤقت يمكنه "تسيير الأمور" لحين الوصول إلى الصفقة الكبرى، والمهاجم العالمي الذي يحلم به لابورتا.

    الفريق لديه الكثير من الأسلحة الهجومية، لامين يامال ورافينيا وكريم أديمي وداني أولمو وأنتوني جوردون، ولا ننسى النجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يمكنه تفجير مفاجأة وفرض نفسه على فريق المدرب هانزي فليك.

    ولكن هذا لا يعني أنه ليس بحاجة إلى حل مختلف هذا الصيف، والأنظار لا يجب أن تتجه نحو فيكتور جيوكيريس مهاجم آرسنال، لأن سعره سيتخطى 60 مليون يورو، مما يؤثر على أي خطة مستقبلية، بسبب الظروف الصعبة للنادي الكتالوني من الناحية الاقتصادية.

    ولذلك يجب الحديث عن أهداف أخرى أكثر واقعية منخفضة التكلفة :

    جابريل جيسوس : كثير الإصابات ولكنه مفيد ويمتلك خصائص جيدة في المراوغة والضغط، وآرسنال يريد التخلص منه بمقابل ضعيف.

    كريستيان كوفاني: عنصر شاب مميز لفت الأنظار مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، سجل 7 أهداف وصنع 9، ويمكن ضم صاحب الـ20 سنة بقيمة مالية مناسبة.

    دينيز أونداف : يعيش طفرة مميزة مع شتوتجارت، عمره 30 سنة ولن يكلف برشلونة الكثير، وسجل 25 هدفًا ولعب 14 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، وظهر بصورة جيدة مع ألمانيا في كأس العالم 2026.

    ماتياس فيرنانديز باردو : من أبرز المواهب في الدوري الفرنسي، سجل 8 أهداف وصنع 7 الموسم الماضي، وفكرة جلبه من ليل لن تكون صعبة، ولكنه قد يكلف 50 مليون يورو أو أكثر.

    لويس سواريز : من الخيارات المقترحة بالفعل بالنسبة لبرشلونة كما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، بعدما سجل 38 هدفًا وصنع 9 مع سبورتينج لشبونة الموسم الماضي، ومن غير المتوقع أن يكلف الكثير.

    جورجيس ميكاوتادزي : صاحب الـ25 سنة يمثل حل مؤقت منخفض التكلفة، سجل 16 هدفًا مع فياريال الموسم الماضي وصنع 6، ويمتلك خبرة اللعب في إسبانيا.

    أولي واتكنيز : صفقة مشابهة لماركوس راشفورد، ولكن اللاعب الإنجليزي في أفضل مراحل مسيرته المهنية، سجل 21 هدفًا مع أستون فيلا الموسم الماضي، ويعتبر الهلال السعودي هو أكثر المتحمسين لضمه، وتقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو وفقًا للصحفي ديفيد أورنستين، ولكنه قوبل بالرفض.

    نيكولو تريسولدي : مهاجم شاب عمره 21 سنة يلعب في الدوري البلجيكي مع كلوب بروج، أحرز 23 هدفًا وصنع 9 الموسم الماضي، وسبق له الارتباط ببرشلونة وجلطة سراي وبوروسيا دورتموند.

    وأخيرًا .. لو ضم برشلونة أي من هؤلاء الآن، يمكنه الاعتماد عليه بصورة أساسية الموسم الجاري، مع إمكانية جلوسه كبديل لـ"الصفقة الحلم" الموسم القادم، بدلًا من إهدار الأموال على مهاجم مشكوك فيه والندم بعدها على نقص الإمكانيات للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي!

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