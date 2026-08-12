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Inigo Martinez NassrGetty
علي سمير

تمهيدًا للقيام بـ6 صفقات محلية وأجنبية.. النصر يوجه ضربة قوية لإينيجو مارتينيز وبينتو!

النصر
دوري روشن السعودي
انتقالات
بينتو
إينيغو مارتينيز

أرباح ضخمة قادمة لخزينة العالمي

كشف الإعلامي السعودي علي العنزي، عن بعض التفاصيل المفاجئة، بخصوص نشاط نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال العنزي إن إدارة العالمي تخطط لخطوة مفاجئة، بخصوص وضع الثنائي بينتو وإينيجو مارتينيز، وإدراجهما ضمن قائمة الفريق الآسيوية فقط في الموسم الجديد.

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  • ما هي خطة النصر؟

    النية داخل إدارة النصر حاليًا، هي تحويل اسم الثنائي الإسباني إينيجو مارتينيز والبرازيلي بينتو إلى قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وأشار إلى أن النادي يفضل عدم التخلي عن بينتو والإبقاء عليه داخل الفريق، ولكن لحدوث ذلك، يجب استبعاد الحارس البرازيلي من قائمة الفريق المحلية، لإفساح الطريق لصفقات أخرى منتظرة.

    ويأتي ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها بينتو، وإمكانية رحيل نواف العقيدي عن الفريق هذا الصيف، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع المخضرم إينيجو مارتينيز الذي كان أحد أهم أعمدة الفريق الفائز بدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    صفقات منتظرة

    وخلال حديثه، أشار الإعلامي السعودي إلى أن إدارة النصر تخطط للقيام بـ6 صفقات محلية وأجنبية بمختلف المراكز، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وفي سياق متصل قال العنزي لبرنامج "دورينا غير":"حاليًا النصر ينوي إدراج بينتو وإينيجو مارتينيز في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا، بوجود سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة".

    وأضاف:"في الوقت الحالي، يستهدف النصر التعاقد مع مهاجم جديد ولاعب محور، بالإضافة إلى تدعيم منتظر في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، مع النظر في الخيارات المحلية المتاحة".


  • عقود رعاية ضخمة

    وبخصوص التعاقدات القادمة، يبدو أن النصر يمتلك ما يكفي من موارد من أجل دعم فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو بأفضل صورة ممكنة هذا الصيف، وذلك بسبب عقود الرعاية التي وقعها النادي.

    وقال العنزي في تصريحاته:"النصر حصل على 900 مليون ريال من عقود الرعاية، الشركة الأولى دفعت 300 مليون، وأما بالنسبة للراعي الآخر، فمن المقرر أن يدفع 600 مليون ريال خلال أسبوعين".

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا يفعل بينتو ومارتينيز؟

    وفي ظل رغبة النصر في تحجيم مشاركات الثنائي واقتصارها على المناسبات الآسيوية، سيكون من المثير معرفة موقف كل منهما، خاصة إينينجو مارتينيز.

    اللاعب قام في مايو الماضي بتفعيل بند البقاء مع النصر لموسم إضافي، حيث احتاج للظهور إلى عدد معين من المباريات في دوري روشن من أجل القيام بهذه الخطوة.

    وقدم مدافع برشلونة السابق مستويات مميزة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، لدرجة جعلت النادي الكتالوني يندم على تركه يرحل إلى صفوف العالمي.

    وبخلاف بينتو، فظهرت أنباء حول اهتمام النصر بالتعاقد مع حارس من الطراز المميز، وارتبط بضم مايك ماينان لاعب ميلان، قبل أن ينفي فابريتسيو رومانو هذا الخبر.

    وفي حالة قدوم أي حارس آخر من الطراز العالمي سواء ماينان أو غيره، سيكون رحيل بينتو أو تواجده بالقائمة الآسيوية منطقيًا إلى حد كبير.

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