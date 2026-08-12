تمهيدًا للقيام بـ6 صفقات محلية وأجنبية.. النصر يوجه ضربة قوية لإينيجو مارتينيز وبينتو!

وفي ظل رغبة النصر في تحجيم مشاركات الثنائي واقتصارها على المناسبات الآسيوية، سيكون من المثير معرفة موقف كل منهما، خاصة إينينجو مارتينيز.
اللاعب قام في مايو الماضي بتفعيل بند البقاء مع النصر لموسم إضافي، حيث احتاج للظهور إلى عدد معين من المباريات في دوري روشن من أجل القيام بهذه الخطوة.
وقدم مدافع برشلونة السابق مستويات مميزة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، لدرجة جعلت النادي الكتالوني يندم على تركه يرحل إلى صفوف العالمي.
وبخلاف بينتو، فظهرت أنباء حول اهتمام النصر بالتعاقد مع حارس من الطراز المميز، وارتبط بضم مايك ماينان لاعب ميلان، قبل أن ينفي فابريتسيو رومانو هذا الخبر.
وفي حالة قدوم أي حارس آخر من الطراز العالمي سواء ماينان أو غيره، سيكون رحيل بينتو أو تواجده بالقائمة الآسيوية منطقيًا إلى حد كبير.