رقم مزدوج: هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في مسيرة كينان ديفيس، بعد العديد من المشاكل البدنية التي أثرت سلبًا على مسيرة المهاجم المولود عام 1998 في ستيفيناج مع أستون فيلا ونوتنغهام فورست وواتفورد قبل انتقاله إلى إيطاليا، للانضمام إلى أودينيزي، في عام 2023. 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوريتجعله صاحب الميدالية البرونزية بين هدافي الدوري الإيطالي، خلف لوتارو من إنتر ودوفيكاس من كومو فقط. وغني عن القول أن صفارات سوق الانتقالات على أهبة الاستعداد للانطلاق من أجله، كما فعلت مع بيتو ولوكا قبله.