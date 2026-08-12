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Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
علي سمير

وداعًا بنزيمًا وأهلًا بفيكتور أوسيمين .. خطة مفاجئة للهلال في الميركاتو وجلطة سراي يرحب بالفكرة!

فيكتور أوسيمين
الهلال
انتقالات
دوري روشن السعودي
دوري السوبر التركي
جلطة سراي
كريم بنزيما

النادي التركي لا يمانع رحيل نجمه إلى الهلال

قرر نادي الهلال السعودي، الدخول في محاولة جديدة من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي، لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي هذا الصيف.

الزعيم يحاول بشتى الطرق إضافة المزيد من العناصر الهجومية لتشكيل الفريق، تزامنًا مع اقتراب مالكوم من الدرعية، والأنباء المتزايدة حول رحيل داروين نونيز إلى طرابزون سبور التركي.

وتلقى الهلال ضربة قوية أمس، الثلاثاء، بعدما قرر إيلمان ندياي جناح إيفرتون البقاء في الدوري الإنجليزي ورفض فكرة الانتقال للسعودية، ليقرر الزعيم إيجاد البديل فورًا حتى ولو بمركز مختلف!

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  • Osimhen GalatasarayGetty

    مفاوضات مع أوسيمين

    الصحفي "ساشا تافوليري" قال عبر شبكة "سكاي سبورت" إن الهلال استفسر عن وضع أوسيمين مع جلطة سراي في الوقت الحالي، ويدرس التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي مع انطلاق الموسم الجديد.

    ومن جانبه لم يغلق جلطة سراي الباب أمام نظيره السعودي، حيث أبدى استعداده للتخلي عنه، ولكن بشرط تلقي العرض المناسب من أجل بيعه.

    ومن المتوقع ان تكون قيمة 65 مليون يورو، كافية بالنسبة للهلال، لإقناع النادي التركي بالتخلي عن هدافه هذا الصيف، في الوقت الذي تعتمد فيه الصفقة كذلك على رغبة المهاجم النيجيري.


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  • Benzema Al Hilal SFCGetty Images

    رحيل بنزيما

    وفي هذا السياق، قال "ساشا تافوليري" إنه تزامنًا مع المحادثات لضم أوسيمين، فإن الهلال يعمل حاليًا على بيع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لإفساح الطريق أمام قدوم لاعب جلطة سراي.

    وأشار إلى أن الفكرة واضحة داحل النادي السعودي:"بنزيما خارج الهلال لإفساح المكان لأوسيمين، بشرط الحصول على موافقة الأخير فيما يخص الانتقال إلى السعودية".


  • ليست المرة الأولى

    الهلال سبق أن حاول التعاقد مع المهاجم النيجيري أكثر من مرة في الماضي، حيث دخل في مفاوضات جدية لجلبه إلى دوري روشن السعودي في صيف عام 2025.

    صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت في يونيو من هذا العام، إن الهلال كان مستعدًا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي كان معارًا وقتها من نابولي إلى جلطة سراي، وبلغت قيمة هذا البند 75 مليون يورو.

    وأبدى الزعيم أيضًا استعداده لدفع راتب سنوي قيمته 35 مليون يورو مع 5 ملايين كمكافآت، ولكن أوسيمين رفض كافة المحاولات مفضلًا الاستمرار في أوروبا، لذلك إقناعه بالذهاب إلى دوري روشن سيكون التحدي الأكبر في المحاولة الجديدة.

    وعلى جانب آخر، أفادت بعض التقارير أن اللاعب وافق في إحدى المراحل بشكل مبدئي على الشروط الشخصية مع الهلال، ولكن نابولي هو من أوقف الصفقة، ومن غير المتوقع أن يتكرر هذا الأمر مع جلطة سراي الذي يبدي مرونة كبيرة في ملف بيع أوسيمين.

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  • Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL

    صفقة رابحة للهلال

    في الوقت الذي يبحث فيه الزعيم عن عناصر هجومية مميزة يمكنها صناعة الفارق وحل المشكلة الهجومية لدى كتيبة المدرب سيموني إنزاجي، يظهر أوسيمين كخيار مثالي في الوقت الحالي.

    صاحب الـ27 سنة يعيش أفضل فترات نضوجه على أرض الملعب، بتسجيل 59 هدفًا وصناعة 16 في 74 مناسبة مع جلطة سراي في مختلف البطولات منذ انتقاله للفريق التركي.

    وفي الوقت الذي فشل فيه دراوين نونيز بإحداث التأثير المطلوب، مع المشاكل المستمرة لكريم بنزيما، يظهر النيجيري كفرصة "لا تُرفض" في سوق الانتقالات لتقوية هجوم الفريق.


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