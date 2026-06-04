سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية أوروبا في ميركاتو صيف 2026

تشهد فترة الانتقالات الصيفية في كل عام منافسة شرسة بين الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل مساعيها لتعزيز صفوفها بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وبالفعل بدأ ميركاتو صيف 2026 بشكل مبكر لعدد من الفرق الأوروبية الكبرى، واستهل برشلونة الميركاتو بصفقة أنتوني جوردون القوية من نيوكاسل.

وسيكون ميركاتو صيف 2026 في قمة الإثارة، نظرًا للصفقات الضخمة التي ستتم خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ونستعر ضلكم في السطور التالية جميع الصفقات التي أبرمتها الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026..