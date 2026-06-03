سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2026

في كل صيف، تتحول أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى سوق الانتقالات الخاص بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تتصارع الأندية الكبرى على ضم أفضل المواهب لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولأن البريميرليج هو المسابقة المحلية الأشرس على مستوى العالم، فهو أيضًا يشهد منافسة قوية على الصفقات سواء داخليًا أو من جميع أنحاء العالم، حيث تتسابق الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين لمساعدتها على السباق.

وبعد تتويج آرسنال بلقب البريميرليج في الموسم الماضي، لن يتوقف عن تدعيم صفوفه للحفاظ على لقبه، بينما لن تقف أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول مكتوفة الأيدي للعودة إلى المنافسة في الموسم الجديد، وكذلك الحال للثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، الطامعين أيضًا في اللقب الغالي.

ورغم التحديات المالية التي فرضتها المواسم الماضية، إلا أن أندية القمة ستواضل إنفاقها السخي، فما بين صفقات مدوية، ووداع أسماء لامعة، وظهور وجوه واعدة، سيشهد موسم الانتقالات الصيفية 2025–2026 صراعًا شرسًا على أفضل المواهب داخل وخارج إنجلترا.

ونستعرض لكم في السطور التالية جميع الصفقات التي أبرمتها الأندية الإنجليزية الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.