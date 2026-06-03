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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

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سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2026

الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقالات
ليفربول
مانشستر سيتي
آرسنال
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد
إنجلترا

تعرف على جميع صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2026 .. من ينضم إلى ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال؟

في كل صيف، تتحول أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى سوق الانتقالات الخاص بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تتصارع الأندية الكبرى على ضم أفضل المواهب لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولأن البريميرليج هو المسابقة المحلية الأشرس على مستوى العالم، فهو أيضًا يشهد منافسة قوية على الصفقات سواء داخليًا أو من جميع أنحاء العالم، حيث تتسابق الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين لمساعدتها على السباق.

وبعد تتويج آرسنال بلقب البريميرليج في الموسم الماضي، لن يتوقف عن تدعيم صفوفه للحفاظ على لقبه، بينما لن تقف أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول مكتوفة الأيدي للعودة إلى المنافسة في الموسم الجديد، وكذلك الحال للثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، الطامعين أيضًا في اللقب الغالي.

ورغم التحديات المالية التي فرضتها المواسم الماضية، إلا أن أندية القمة ستواضل إنفاقها السخي، فما بين صفقات مدوية، ووداع أسماء لامعة، وظهور وجوه واعدة، سيشهد موسم الانتقالات الصيفية 2025–2026  صراعًا شرسًا على أفضل المواهب داخل وخارج إنجلترا.

ونستعرض لكم في السطور التالية جميع الصفقات التي أبرمتها الأندية الإنجليزية الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025.

  • ليفربول

    المنضمون إلى ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جيريمي جاكيهرين63 مليون يورو

    الراحلون عن ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    محمد صلاحدون نادانتهاء عقد
    أندرو روبرتسوندون نادانتهاء عقد
    ريس ويليامزدون نادانتهاء عقد
    إبراهيما كوناتيهدون نادانتهاء عقد
    • إعلان

  • مانشستر سيتي

    المنضمون إلى مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    مانويل أكانجيإنتر15 مليون يورو
    برناردو سيلفادون نادٍانتهاء عقد
    جون ستونزدون نادٍانتهاء عقد

  • مانشستر يونايتد

    المنضمون إلى مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    راسموس هويلوندنابولي44 مليون يورو
    كارلوس كاسيميرودون نادانتهاء عقد
    تايرل مالاتسيادون نادانتهاء عقد

  • تشيلسي

    المنضمون إلى تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جيوفاني كويندا سبورتنج لشبونة50.7 مليون يورو
    دينير كورينثيانز10 ملايين يورو
    داستان ساتباييف كيرات 2.4 مليون يورو
    إيمانويل إميجاستراسبورجلم يعلن

    الراحلون عن تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

  • آرسنال

    المنضمون إلى آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بييرو هينكابيباير ليفركوزن52 مليون يورو

    الراحلون عن آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جاكوب كيويوربورتو17 مليون يورو
    كارل هاينفيردر بريمن3 ملايين يورو

  • توتنهام

    المنضمون إلى توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

  • نيوكاسل

    المنضمون إلى نيوكاسل

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن نيوكاسل يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتوني جوردونبرشلونة80 مليون يورو
    مات تارجيتدون نادانتهاء عقد
    إيميل كرافثدون نادانتهاء عقد
    جون روديدون نادانتهاء عقد
    كيران تريبييردون نادانتهاء عقد