Big-money transfers 2024 GFXGOAL
بلال محمد

سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2024

انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولى

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024...

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة أندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

وسنكون على صيف ساخن في الميركاتو الصيفي، مع نهاية قصة كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، ومحاولات الفريق الباريسي لتعويضه، وجهود بايرن ميونخ لتجديد دماء الفريق، والتدعيمات القوية في إنجلترا وإيطاليا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024:

الموضوع يُستكمل بالأسفل