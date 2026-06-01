"سوف يقاتل من أجل ذلك".. روبرتو مارتينيز يطالب كريستيانو رونالدو بلعب كأس العالم 2030!

يعتقد مارتينيز أن الدافع الداخلي الذي يتمتع به هذا المهاجم الأسطوري هو ما يميزه عن كل لاعب آخر في عالم كرة القدم. وفي حين يركز الكثيرون على لياقته البدنية، يؤكد المدرب البلجيكي السابق أن الجانب النفسي للاعب النصر هو ما سيسمح له بمواصلة تحدي مسار التقدم في السن. ويشير مارتينيز إلى أن رغبة رونالدو في التحسن لا تتلاشى أبدًا، بغض النظر عن الألقاب التي حصدها بالفعل طوال مسيرته الحافلة.

وفي حديثه إلى برنامج "إل لارغويرو"، قال مارتينيز: "توصلنا إلى استنتاج: أعتقد أن كريستيانو رونالدو لا يلعب من أجل الفوز بلقب معين، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي. سره ليس ما يأكله، بل طموحه. مهما كان ما يفوز به، فإنه في اليوم التالي يكون لديه نفس الطموح للتطور. أعتقد أن وجود هذا الهدف يتيح له الاستمرار لفترة طويلة. لقد عملت مع العديد والعديد من اللاعبين الذين، في اليوم التالي لفوزهم بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية، لا يملكون نفس الشغف".