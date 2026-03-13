لم تكن هذه العودة التي كان يحلم بها زيون سوزوكي، بالتأكيد. فقد عاد حارس مرمى بارما، الذي لم يلعب منذ 8 نوفمبر الماضي (بارما - ميلان 2-2) بسبب إصابة في يده، إلى التشكيلة الأساسية ليحل محل الحارس الثاني إدواردو كورفي في المباراة التي افتتحت الجولة التاسعة والعشرين من الدوري على ملعب تورينو، بعد 126 يوماً.
سوزوكي، عودة مروعة بعد 126 يوماً: بعد 3 دقائق من مباراة تورينو وبارما، استقبل هدفاً من تحت ساقيه على يد سيميوني
الهدف الذي استقبلته شباكنا
لم تمر ثلاث دقائق حتى على بداية الشوطالأول، ومع أول تسديدة على مرماه، اضطر سوزوكي إلى التقاط الكرة من شباكه: انطلق فلاسيتش في هجمة سريعة، ووصلت الكرةإلى سيميوني الذي استقبلها بقدمه اليمنى وسددها وهو يكاد ينزلق من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء. تصدى الحارس للكرة، لكنها مرت من بين ساقيه أثناء محاولته التصدي لها.
