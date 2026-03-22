فازت روما 1-0 على ليتشي، لتستعيد البسمة على الفور بعد خروجها هذا الأسبوع من الدوري الأوروبي على يد بولونيا في نهاية البطولة؛ ووصلت «الجيالوروزي» إلى المركز الخامس متساوية مع يوفنتوس في الصراع الثلاثي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مع وجود كومو متقدماً بفارق 3 نقاط عن كلا الفريقين. سجل الهدف الحاسم في ملعب الأوليمبيكو المهاجم الفرنسي روبينيو فاز، المولود عام 2007، الذي انضم في يناير مقابل 30 مليون يورو قادمًا من مرسيليا كبديل لمالين - ويضم الفريق أيضًا دوفبيك وفيرغسون - وسجل أول أهدافه بقميص الجيالوروزي.
سورينتينو: "أعرف غاسبيريني، وقد لاحظت أن هناك مؤشراً على حدوث قطيعة مع روما"
"هناك شيء غير صحيح"
في استوديوهات راي لبرنامج «لا دومينيكا سبورتيفا»، علق ستيفانو سورينتينو على الوضع الحالي لروما وقرار غاسبيريني بعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي أُعلن رسمياً أنه بسبب إجهاد صوتي، قائلاً: «أنا أعرف المدرب، وأقول إن هذه إشارة أولية على أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام. لا أقول إن الأمر وصل إلى نقطة الانفصال النهائي، لكنه لم يقدّر الانتقادات الكثيرة التي تلقاها بعد الخروج من الدوري الأوروبي؛ أعتقد أن هناك شيئًا ما يجب على النادي تصحيحه. في الماضي، كان يحدث أنه حتى بعد بعض الهزائم كان يتحدث مع الصحفيين وهو يبتسم وفي جو مريح، واليوم فاز لكنه لم يحضر...".
