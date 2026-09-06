أثبت بيير إيميريك أوباميانج أنه ينتمي إلى مجرة أخرى بعدما قاد ديبورتيفو لاكورونيا إلى فوز رائع على فياريال، وأحرز المهاجم المخضرم هدفًا وصنع هدفين آخرين ليعلن الفريق عودته إلى الواجهة في دوري الأضواء.

وصنع أوباميانج هدف التعادل للاعب لويسمي، قبل أن يصنع الهدف الثاني لديبورتيفو للاعب الدهشوري.

وختم أداءه في وقت متأخر من المباراة، مستغلًا خطأً دفاعيًا ليسجل في المباراة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول.



