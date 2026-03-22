سوانسي غاضبة من تغطية "سكاي سبورتس" الخاصة بمباراة ريكسهام، حيث أكد المدير التنفيذي تقديم شكوى إلى رابطة الدوري الإنجليزي (EFL) بشأن بث ريان رينولدز وروب ماك
قدمت شركة "رينولدز آند ماك" تعليقاً بديلاً على مباراة ريكسهام ضد سوانسي
لم يكن هذا الخيار الوحيد المتاح لمشتركي قناة «سكاي» في ذلك اليوم، حيث تم توفير تعليق صوتي بديل عندما التقط رينولدز وماك الميكروفون وانضما إلى ديفيد بروتون على المنصة. وعلى مدار 90 دقيقة، التقيا بعدد من الوجوه المألوفة - بما في ذلك بن توزر، وأولي بالمر، وهومفري كير، وبن فوستر، وستيفن فليتشر.
غطت قناة سكاي سبورتس المباراة كالمعتاد على قناة أخرى، حيث تم تقديم وجهة نظر أكثر توازناً، لكن سوانسي اعترضت على الامتيازات التي يتمتع بها ريكسهام - حيث يجذب رئيساها المشتركان من الدرجة الأولى اهتماماً كبيراً. شهد فريق "التنين الأحمر" ارتفاعاً كبيراً في قيمته على خلفية عملية استحواذ مذهلة في عام 2021.
وقد فتحت سلسلة الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز "Welcome to Wrexham" نافذة على العالم، مع تحقيق النجاح على أرض الملعب الذي أدى إلى سلسلة تاريخية من ثلاث ترقيات متتالية - حيث يستهدف فريق فيل باركنسون مكانًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماذا قال الرئيس التنفيذي لنادي سوانسي عن تغطية "سكاي سبورتس" لمباراة الديربي
تستفيد قنوات مثل «سكاي» من هذه القاعدة الجماهيرية، دون أن تمارس أي ضغط على المشاهدين لتناول تجربة «ريكسهام» بشغف، لكن «سوانسي» تعتقد أن الميزان يميل قليلاً لصالح الفرق التي تضم أكبر الأسماء.
قال الرئيس التنفيذي توم غورينج في ملاحظاته حول مباراة السوانز مع كوفنتري سيتي، متصدر الدوري: "تتواجد كاميرات سكاي سبورتس مرة أخرى، على أمل أن تكون تغطية هذه المباراة أكثر توازناً مما شهدناه في مباراتنا في ريكسهام نهاية الأسبوع الماضي.
"على الرغم من أنني لا أعتقد أن أحداً سيختلف على أننا نريد مواصلة تعزيز مكانة منتج الدوري الإنجليزي للفرق الاحترافية (EFL)، إلا أن الوسائل التي نستخدمها لتحقيق ذلك يجب أن تكون متوازنة ونزيهة. في رأيي، كان التحضير للمباراة وتغطيتها يتركان الكثير مما هو مرغوب فيه من هذه النواحي بالذات.
"نظرًا لأن الإنتاج تم بواسطة شركة الإنتاج الخاصة بروب ورايان، كان كل الضيوف والتركيز منصبين على فريقهم، وكانت هناك احتفالات مع ديفيد بروتون – وجه تغطية Sky لـ EFL – ولم يذكر الإعلان الخاص بالتعليق على المباراة أننا كنا نلعب على الإطلاق.
"شعرت أنا وعدد من أعضاء طاقمنا أننا كنا مجرد فكرة ثانوية وأن مضيفينا حصلوا على الأولوية في كل فرصة، ونحن كنادٍ نقترح بشدة إيلاء مزيد من التفكير النقدي لكيفية التعامل مع هذه المواقف في المستقبل. هذا موقف سأناقشه مع الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع المقبل."
رد على الاتهامات الموجهة إلى نادي ريكسهام بالمحسوبية
وصفت قناة "سكاي" برنامج "بث مباشر من ريكسهام مع روب ورايان" بأنه "بث هو الأول من نوعه". وأعرب ماك عن استمتاعه بهذه الفرصة، واصفاً إياها بأنها "أكثر تجربة مهنية مجزية في حياتي كلها". وتمتع المشجعون بإطلالة من وراء الكواليس على كيفية تعامل ماك وراينولدز مع الضغط الناتج عن مشاهدة مباراة ريكسهام مباشرة، حيث انتهى بهم الأمر بالاحتفال بفوز فريقهم في الديربي بنتيجة 2-0.
أبلغت قناة سكاي سبورتس بي بي سي ويلز أنه، على عكس ما ادعى غورينج، فإن التغطية البديلة لمباراة ريكسهام ضد سوانسي تم إنتاجها وبثها من قبلهم - وليس من قبل رينولدز وماك. كما سارعوا إلى الإشارة إلى أن كابتن سوانسي السابق أشلي ويليامز كان جزءًا من فريق المحللين على قناة أخرى، في حين تمت مقابلة المدرب الرئيسي فيتور ماتوس قبل وبعد المباراة - ولم يتم التعامل مع فريق سوانسي بشكل مختلف عن ريكسهام وباركنسون.
مودريتش وسنوب دوج: سوانسي لديها نجومها المشهورون
كما حظي نادي سوانسي باهتمام كبير منذ انضمام شخصيات مشهورة إلى مجموعة مالكيه. ويشكل لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد الحائز على جائزة الكرة الذهبية والذي يلعب حالياً في صفوف ميلان، جزءاً من تلك المجموعة إلى جانب نجم الراب الأمريكي الشهير سنوب دوج.
