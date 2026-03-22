لم يكن هذا الخيار الوحيد المتاح لمشتركي قناة «سكاي» في ذلك اليوم، حيث تم توفير تعليق صوتي بديل عندما التقط رينولدز وماك الميكروفون وانضما إلى ديفيد بروتون على المنصة. وعلى مدار 90 دقيقة، التقيا بعدد من الوجوه المألوفة - بما في ذلك بن توزر، وأولي بالمر، وهومفري كير، وبن فوستر، وستيفن فليتشر.

غطت قناة سكاي سبورتس المباراة كالمعتاد على قناة أخرى، حيث تم تقديم وجهة نظر أكثر توازناً، لكن سوانسي اعترضت على الامتيازات التي يتمتع بها ريكسهام - حيث يجذب رئيساها المشتركان من الدرجة الأولى اهتماماً كبيراً. شهد فريق "التنين الأحمر" ارتفاعاً كبيراً في قيمته على خلفية عملية استحواذ مذهلة في عام 2021.

وقد فتحت سلسلة الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز "Welcome to Wrexham" نافذة على العالم، مع تحقيق النجاح على أرض الملعب الذي أدى إلى سلسلة تاريخية من ثلاث ترقيات متتالية - حيث يستهدف فريق فيل باركنسون مكانًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.